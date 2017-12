Carlos González y su visión particular de la realidad

Dice el refrán que una verdad a medias termina convirtiéndose en una mentira y es una máxima que puede aplicarse a muchas de las afirmaciones que ha vertido Carlos González durante su etapa como máximo accionista del Córdoba. El que fuera presidente de la entidad blanquiverde y máximo accionista hasta que cristalice la venta hizo su última aparición pública en El Transistor de Onda Cero, para repasar su etapa en la entidad cordobesista a su manera, con una versión bastante particular y, en muchos casos, alejada de la realidad.

Poco tardó González en sacar pecho de su gestión económica, siempre bajo el mantra de que cogió un club en quiebra y abandona la entidad con las cuentas saneadas. "El Córdoba no tiene ningún problema financiero, es un club que tiene una economía muy saneada. Hemos sido el único club de España que ha pagado el 100% de sus deudas", apuntó González. Al madrileño, eso sí, se le olvidó mencionar que tras su llegada el club entró en un concurso de acreedores del que se salió con facilidad gracias al ascenso a Primera, que además obligaba a hacer frente a todos los pagos contraídos. Fue el salto deportivo y económico el que permitió al Córdoba pagar todas sus deudas.

Respecto a la gestión de esta última temporada, que ha dado con el equipo de bruces en la zona de descenso, González aseguró que el pasado verano se hizo una plantilla "que costó mucho dinero, y hemos pagado traspasos", algo que no era precisamente marca de la casa. Sin embargo, de nuevo pasó por alto el presidente el hecho de que el Córdoba sea el duodécimo equipo en la clasificación de límite salarial, a pesar de contar con una importante masa social y un paso por Primera División relativamente reciente. Equipos como el Cádiz, el Almería o el Rayo Vallecano dispusieron de mucho más dinero a la hora de confeccionar sus equipos, mientras que el Córdoba -con casi seis millones de euros- quedó equiparado a entidades modestas como el Alcorcón.

Pero ahí no queda la cosa, porque después de reconocer que su negocio en el Córdoba había sido importante, González defendió su gestión afirmando que pagó "4,25 millones de euros y avalé personalmente una deuda de 12 millones de euros, y ahora lo he vendido con cero millones de deuda en 8,5 millones de euros". Una afirmación que, como poco, no es del todo cierta. En primer lugar porque conviene recordar que la deuda del conjunto blanquiverde quedó muy por debajo de esos 12 millones una vez que se llevó a cabo el concurso de acreedores. Y en segundo lugar, porque cuando Carlos González adquirió el paquete mayoritario de las acciones del Córdoba, acordó con Prasa un pago de 1,25 millones que se realizó hasta en cinco plazos de 250.000 euros cada uno. Los otros tres millones de los que habla el empresario madrileño se tratan de una bonificación que el contrato de compra-venta incluía en caso de ascenso a Primera. Tras dar el salto a la élite, González tuvo que hacer frente a esa cantidad de tres millones, satisfechos en hasta cuatro plazos, y con el empujón financiero que supuso el paso por Primera División para las arcas del club.

Con todo, lo que no escondió González ahora que su etapa en el Córdoba llega a su fin, es que él es "un empresario y vine para ganar dinero", además de recordar que fue "el primer presidente que he repartido dividendos", algo que en el fútbol español es totalmente cierto, no tanto como su afirmación de que "el CSD me pidió por favor que no lo hiciera, pero al final Tebas -presidente de la LFP- me dijo que lo hiciera". Por supuesto, tampoco mencionó en esta ocasión González que el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Economía y Competitividad, como en su momento desveló 'el Día', tumbaron el procedimiento por el que el consejo de administración del Córdoba repartió 1,5 millones de euros entre sus accionistas, por considerar que no se ajustaba a la normativa mercantil. El club tuvo que recurrir entonces a la ingeniería financiera para, finalmente, poder llevar a cabo ese reparto de beneficios.

Esa serie de importantes matices pasaron desapercibidos para un Carlos González que acostumbra a dibujar la realidad a su antojo, disfrazando de medias verdades ciertas afirmaciones que, a poco que se examinan detenidamente, caen por su propio peso.