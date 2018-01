Carlos González descarta vender el Córdoba hasta junio

Cisma total en el Córdoba CF. El accionista mayoritario de la entidad cordobesista, Carlos González, ha descartado la venta de su paquete accionarial a Jesús León y a cualquier otro comprador hasta el próximo 30 de junio. González ha escudado su decisión en los "incumplimientos" por parte de Jesús León del contrato de arras que se firmó el pasado 20 de diciembre con Aglomerados Córdoba, que iba a ser la nueva propietaria del paquete mayoritario de acciones del club. El empresario afincado en Madrid escuda su decisión en la necesidad de "dar estabilidad al equipo" y se muestra "convencido de que vamos a salir de la situación del equipo".

González ha asegurado que Jesús León y el hijo de Luis Oliver eran los socios de Aglomerados Córdoba y que el dinero para financiar la operación de compra-venta venía de una tercera sociedad en la que aparecía Luis Oliver como único administrador, y que exigía la propiedad de las acciones como garantía del préstamos llevado a cabo. En esas circunstancias, Azaveco entiende que los compradores han intentado hacer una pignoración de las acciones del club y entienden que no hay garantías suficientes de que se vayan a realizar los pagos acordados. El madrileño, según sus palabras, quiere asegurarse de que "no ocurra lo que pasó en el Betis y que los pagos estuvieran garantizados".

Por todo ello, la familia González ha tomado la determinación de mantenerse en el club hasta el próximo mes de junio, si bien Carlos González ha asegurado que su intención firme es marcharse en verano, ya que "entendemos que nos tenemos que ir, que hacemos más daño quedándonos que marchándonos".

"Nadie nos puede exigir que no se garantice el cobro. Visto lo cual, y lamentándolo sobre todo por Jesús León, porque quiere ser presidente del Córdoba, pero se ha equivocado de compañero de viaje, hemos tomado esta decisión. Nunca cuando empezamos a hablar se nos dijo que entraría Luis Oliver en la operación. Se nos dijo tres o cuatro días antes y avisamos de que Azaveco pediría garantías complementarias, cosa que no ha hecho finalmente por confianza en Jesús León", ha asegurado González, que ha reiterado que "cerramos el proceso de venta y en junio hablamos", ya que "tenemos que darle estabilidad al club y no estar en un vodevil".

A partir de ahí, González no descarta retomar en unos meses la negociación porque "si Jesús León busca otros compañeros de viaje, sería el mejor presidente para el Córdoba, pero eso no lo decido yo".

Ante esta circunstancia, González ha confirmado que no habrá refuerzos en el mercado invernal porque el límite de gasto del Córdoba, impuesto por la LFP, está sobrepasado. "Confíamos plenamente en nuestra plantilla y sabemos que nos van a sacar de esta situación". También ha asegurado que tiene "un mail de la LFP diciendo que nadie ha presentado un aval para ampliar el límite salarial".

Respecto a esas opciones de reforzar al equipo, González ha apuntado que "hace unos días recibí una llamada del presidente del Deportivo de La Coruña para comprarme los derechos que el Córdoba mantiene sobre Florin, porque tenían una oferta de un club inglés para traspasarlo en 12 millones de euros. El Deportivo nos ofrecía dos millones de euros por nuestros derechos, pero dije que no, porque significa perjudicar a los intereses del Córdoba. De la oferta que ellos tenían nos correspondían 3,6 millones. No acepté la oferta y el Deportivo descartó la venta".

Sobre la posibilidad de traspasar a Sergi Guardiola en este mercado, González ha apuntado que "no tenemos ofertas por Sergi Guardiola, no nos ha llamado absolutamente nadie. Para llevárselo en invierno tienen que poner la cláusula, que son seis millones de euros, pero Guardiola no está en venta".

Las únicas ofertas recibidas, siempre según González, son por cesiones. "Ha habido cuatro ofertas de cesión al Córdoba por jugadores nuestros, pero los jugadores saben que yo les dije que de aquí no se mueve nadie. Ellos nos tienen que sacar de esta situación", ha apuntado.