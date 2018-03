Camino de un lleno total en El Arcángel

El choque del domingo ante el Lugo podría propiciar la mejor entrada de la temporada en El Arcángel. En ello está trabajando de manera intensa el Córdoba durante toda la semana. La entidad blanquiverde despachó todas las entradas disponibles el pasado martes, en el segundo día de venta, y desde entonces trabaja para que los abonados que no puedan acudir al encuentro ante el Lugo puedan ceder su asiento, para procurar que el lleno sea casi total y que no se observen claros en la grada, fruto de los socios que no pueden acudir.

De hecho, el cordobesismo también está poniendo su granito de arena y muchos abonados ya se han puesto en contacto con el club para liberar sus localidades de cara al domingo. Así, el Córdoba -después de que el martes se colgara el cartel de No hay entradas- sacó ayer a la venta un paquete de 255 localidades, las primeras que los socios habían liberado por iniciativa propia durante los primeros días de la semana. Esas entradas se agotaron rápidamente y desde la entidad decidieron tomar la iniciativa para facilitar ese gesto solidario de los muchos abonados que el Córdoba tiene repartidos por territorio nacional y que el domingo tendrán que seguir el choque en la distancia.

De esa forma, los trabajadores de taquillas del club blanquiverde han ido contactando por vía telefónica con los abonados que no han ocupado su asiento en los últimos encuentros en El Arcángel, para ofrecerles la posibilidad de dejar su asiento a algún aficionado que aún esté sin entrada.

La medida está teniendo una gran acogida entre la masa social y el Córdoba anunció ayer que las entradas que se consigan liberar en las próximas horas se pondrán a la venta el viernes en taquillas. La demanda de localidades para el choque ante el Lugo sigue siendo alta y si la respuesta de la mayoría de los abonados ausentes es positiva, El Arcángel podría rozar un espectacular lleno total.