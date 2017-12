"Cambiaría lo que hemos hecho bien por ganar"

"En este tipo de situaciones, siempre se habla de dinámicas y quizás sea así. Cambiaría todo lo que hemos hecho bien por ganar". Jorge Romero, ratificado por el club como entrenador de la primera plantilla hasta final de temporada, tras llegar al cargo como interino hace un par de semanas tras la destitución de Juan Merino, está "contento" por lo que ha visto en estos dos partidos, pero reconoce que "no nos está llegando". De esta forma y de cara ya a la cita de hoy ante el Reus, el cordobés tiene claro que "hay que hacer mejor las cosas que hacemos bien y corregir las que estamos haciendo mal, porque si no, no va a cambiar la dinámica".

Porque aunque da un porcentaje de culpa la falta de fortuna, Romero admitió ayer que "tenemos que ceñirnos a lo que podemos controlar y luego habrá factores externos que no dependen de nosotros, como el otro día que hubo alguno que nos hizo perder el partido, aunque seguro que hubo otros que pudimos controlar y también nos perjudicaron. Al final, cualquier explicación en boca del que ha perdido son excusas, y no queremos excusas".

En ese punto controlable entró el gol del Almería, tras un córner mal defendido, el segundo tanto en contra en pelota parada en dos partidos. "La forma de corregir eso es controlando lo que podemos controlar y eso pasa por estar más concentrados y, si el oponente tiene cierta ventaja, contrarrestarlo con más intensidad; y si me supera, que no sea de una manera fácil, sino poniendo todo de mi parte para que eso no pase", comentó el técnico, que puntualizó que en el Mediterráneo "estuvimos en mejores condiciones que nuestro oponente, menos en el acierto".

Mirando ya al futuro, y tras mostrar su satisfacción "por la confianza" que el club ha depositado en él y pese no querer pronunciarse sobre todo lo que pudiera ocurrir en el mercado invernal, Jorge Romero dejó caer que lo mismo no hay tantos cambios. "Con las sensaciones que hubo en verano, pensábamos que estaba para poder optar a estar arriba. Luego conforme ha ido pasando el tiempo, los números te dicen otra cosa, pero he visto cosas que han pasado contra el Rayo y el Almería y me creo a este equipo", explicó el joven técnico, que se muestra convencido de poder "demostrar" con trabajo a los que ahora puedan dudar de su valía "que están equivocados".

Y el primer paso tiene que llegar sí o sí hoy ante un Reus que "ya la temporada pasada explotó como equipo y le están dando continuidad; es un equipo difícil, que explota bien sus pocos recursos, descarado y que domina diferentes fases de los encuentros". Un rival a tener en cuenta que llega a un estadio en el que se espera una pobre entrada y a una afición de uñas, algo que Jorge puede entender porque "estamos en el momento de no pedir y dar; tenemos que dar y ese es el mensaje que quiero lanzar. Todo el mundo sabe lo que necesitamos y es momento de darle a la afición porque, si damos, vamos a recibir lo que queremos". Todo centrado en "lo más importante, que es ganar los partidos".