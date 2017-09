Calma en la versión oficial

A día de hoy, el Córdoba no tiene ninguna intención de destituir a Luis Carrión. Esa es la versión oficial del club blanquiverde ante el ruido de sables que desde la derrota ante el Granada se oyen en torno al futuro del entrenador, que el sábado estará en el banquillo del José Zorrilla para dirigir al equipo en el partido ante el Valladolid. Eso sí, no habrá ratificación ni defensa pública sobre su figura. Entre otras cosas porque un nuevo tropiezo con mala imagen en Pucela podría cambiar por completo la postura actual de la entidad, que quiso aclarar que no ha mantenido contactos con ningún entrenador porque en estos momentos no se plantea la salida del técnico barcelonés. ¿Mañana? Quizás, porque esto es fútbol y mandan los resultados y las sensaciones, que en el caso del CCF no están siendo positivos en este arranque de temporada que se ha torcido mucho antes de lo previsto.

El enfado y la frustración en el seno del club son más que evidentes. No tanto por los resultados o la clasificación, que también, sino por la mala imagen que el Córdoba ha transmitido en estas primeras cinco semanas de competición. Y como suele ocurrir en estas situaciones, todas las miradas se fijan en la figura del entrenador, ya de por sí cuestionado por gran parte del entorno desde su desembarco en la primera plantilla a finales de noviembre del pasado año.

El CCF aclara que no ha hablado con ningún entrenador porque no piensa en el cese

Carrión superó su primera gran crisis la pasada primavera y con la permanencia en el bolsillo se ganó la oportunidad de liderar de salida el nuevo proyecto. Pero de momento nada está saliendo según el guión. Los blanquiverdes, eliminados en segunda ronda de la Copa del Rey, suman ya cuatro derrotas en seis jornadas de la Liga 1|2|3, ocupan el puesto 17 con apenas seis puntos y sólo uno de colchón respecto a la zona de descenso, y son el segundo equipo más goleado de la categoría, lo que afea todavía más el resto de números. Es la segunda reválida para el catalán, aún más dura si cabe que la anterior.

Pero al menos hasta este sábado, Carrión seguirá al frente del CCF. El club se encargó de desmentir ayer cualquier movimiento que condujera a la destitución del técnico, aunque tampoco se atrevió a dar ningún paso más. Nadie esconde que la situación es delicada y una nueva derrota en Valladolid y, llegado el caso, según cómo se produzca, podría cambiar la postura actual de los dirigentes, que pasa por mantener la calma para no hacer saltar los cimientos del proyecto a las primeras de cambio.

El mensaje oficial es que nada ha cambiado tras la derrota en Los Cármenes -como tampoco lo hizo la victoria liguera ante el Tenerife de una semana antes-, por lo que no hay por qué defender la labor del jefe del vestuario que, por cierto, se siente respaldado por la plantilla y en los últimos días también ha tenido el apoyo público del director de fútbol de la entidad cordobesista, Álex Gómez, con el que departió el domingo durante el partido del filial en El Arcángel y ayer mismo en el entrenamiento.

No habrá más gestos de defensa, porque nadie quiere pillarse los dedos. Parece claro que lo que ocurra en el José Zorrilla marcará el futuro a corto plazo del Córdoba. Por ahora, y pese al mensaje lanzado por el club en las últimas horas, ya han surgido los primeros nombres. De nuevo está el de Sergi Barjuán por su amistad con el máximo accionista, Carlos González, y el asesor a la dirección deportiva, Cándido Cardoso, y también el de José Ramón Sandoval. Ambos deben esperar porque Carrión sigue al frente.