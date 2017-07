El Cádiz para empezar

Un inicio y un final igual de duros, sobre todo en casa, esperan al Córdoba en la nueva temporada que ayer conoció su calendario en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Como el curso anterior, los blanquiverdes arrancarán y finalizarán en El Arcángel: el Cádiz será la primera piedra de toque el 19-20 de agosto y el recién descendido Sporting de Gijón el último invitado a un estadio que sueña con volver a mirar a la cara a la élite a partir de ese 2-3 de junio que dará paso a un play off cuyas semifinales están fijadas para los días 6 y 10, y la final, el 13 y 17 del mismo mes. En medio, otras 40 paradas más que determinarán si ese anhelo es posible, con dos fechas intersemanales el 11 de octubre -tocará visitar Lugo- y el 20 de diciembre, cuando llegará el Reus para dar paso a un parón navideño que se alargará por 18 días.

Aunque para que sea oficial el calendario deberá ser ratificado el próximo miércoles en la Asamblea General -el organismo la fijó ayer para esa nueva fecha pese a la investigación a la que se está viendo sometida-, se puede decir que el curso 17-18 echó ayer a andar con todas las de la ley. Y lo hizo construyendo un camino que para el CCF no será nada fácil ni en su inicio ni en su epílogo, dejando una fase más suave en su ecuador.

Porque los blanquiverdes jugarán en las siete primeras fechas con cinco de los claros candidatos a estar en la pelea por el ascenso a la máxima categoría. De manera consecutiva recibirá en El Arcángel al Cádiz, el Zaragoza y el Tenerife -cadistas y chicharreros jugaron una de las semifinales del último play off-, como paso previo a doblar a domicilio en las fechas 6 y 7 para visitar al Granada de Oltra y al Valladolid de Antoñito y Deivid. Antes, las dos primeras salidas de la campaña llevarán al equipo de Luis Carrión a los feudos de los recién ascendidos Albacete y Barcelona B que, sobre todo en el caso del poderoso filial azulgrana, no supone una rebaja en la exigencia.

Pero si duras parecen las cuestas iniciales, no mucho más livianas se dibujan las del tramo decisivo del campeonato, justo tras una fase intermedia a priori más suave en la que el Oviedo y Osasuna aparecen como los obstáculos más complicados. En las últimas cinco fechas, el Córdoba será anfitrión del Huesca de Emilio Vega y Luso que tiene el reto de repetir presencia entre los mejores y el Almería que vuelve a comandar Ramis, visitando entre ambos partidos Vallecas, donde hace sólo unos meses selló su permanencia de plata. En la penúltima fecha tocará ir al feudo de un Reus que ha dado la alternativa en el banquillo al ex blanquiverde Aritz López Garai para echar el cierre a la fase regular ante el recién descendido Sporting. Luego, sin tiempo para el relax, llegará el play off que repartirá el último billete con destino a Primera.