'CCF somos nosotros' tacha de "fracaso" esta temporada

A falta de que se dispute el duelo del sábado ante el Girona, la temporada está vista para sentencia tras conseguir la permanencia el CCF el pasado domingo. Tras sellar la salvación, la plataforma CCF somos nosotros emitió un comunicado, en el que agradeció a los jugadores y cuerpo técnico "la profesionalidad demostrada, así como la referencia que tuvieron en atender antes del partido ante el Reus a varios miembros de esta plataforma". De hecho, añade el escrito, "pensamos que éste fue un punto de inflexión para el devenir positivo de acontecimientos posteriores".

Por otro lado, CCF somos nosotros no olvida y califica la temporada como de "fracaso, dado el objetivo inicial marcado por la propia sociedad de ascender a Primera División". Además, apunta que "para la afición del CCF no ha sido una temporada didáctica" y critica con dureza la gestión realizada por los González desde su llegada en 2011. "No olvidamos que la parcela social del club está convertida en un erial, debido a una política de confrontación y división entre los distintos colectivos peñísticos con la existencia de una Federación y Agrupación de Peñas y la nula capacidad de los dirigentes de aglutinar en un solo colectivo a los seguidores cordobesistas", aclaran en el comunicado.

También se fijan en la parcela económico, "el otro pilar en el que se sustenta un equipo de fútbol", en el que pasa "tres cuartos de lo mismo". "Se entorpece la voz de los minoritarios en las juntas, por lo que se resulta muy complicado resolver las dudas en este apartado", aclara la plataforma. Por otro lado, tras recordar la mala situación también de los Veteranos del CCF, el comunicado añade que "ahora tratarán de convencernos de un proyecto ilusionante tanto en lo deportivo como en lo social, y una vez que hayamos renovado, porque para la afición puede más el corazón que la razón, volverán a mostrar su verdadero rostro, que no es otro que obtener el máximo beneficio con la menor inversión posible". Por ello, la plataforma hace "un llamamiento a la afición para mostrarnos unidos y trabajar juntos por un fin difícil pero no imposible, como es que el CCF alcance las mayores cotas deportivas".