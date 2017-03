El CCF presenta a Álex Gómez como “director de fútbol”

El Córdoba presentó a Álex Gómez como “director de fútbol”. En un acto celebrado en la sala VIP de El Arcángel, Alejandro González hizo de maestro de ceremonias para exponer las líneas generales de un proyecto de cantera que se debe extender “hasta el primer equipo”.

Con el equipo pendiente de salvar la categoría –está a tres puntos del descenso–­, el club trabaja en el futuro y presentó un proyecto en el que Álex Gómez será la pieza que lidere toda la dirección deportiva del club, tanto de lo profesional, como del filial y la cantera. Con la idea de copar de canteranos el primer equipo, la entidad mantiene su apuesta por la base, algo reiterativo en la etapa de la familia González a los mandos del club. Todo un deja vu al pasado.

Respecto al proyecto lanzado, el presidente cordobesista comentó que “es un día especial porque de manera oficial empieza a andar un proyecto que espero que nos lleve a dar grandes alegrías”. Además, explicó el rector blanquiverde que "hemos creído que lo mejor para ver incluidos a los chicos que formamos en las categorías del fútbol profesional es elegir al responsable de fútbol formativo como director de fútbol del Córdoba, y digo director de fútbol porque su responsabilidad engloba más que la dirección deportiva".

Por su parte, Álex Gómez, en su segundo año en el CCF tras llegar de la mano de Albert Puig, señaló que "es todo un reto maravilloso, un regalo al que no se le pueden hacer ascos". "Vamos a trabajar durísimo, es lo único que puedo vender. No sé si luego el balón entrará o no, porque no depende de mí, pero sí que vamos a trabajar al máximo y a invertir muchísimas horas", espetó el catalán, que estará acompañado por Miguel Linares, que colgó las botas el pasado enero en Atlético Mancha Real. No será el único que lo acompañe, aunque para conocer al resto de su grupo de confianza habrá que esperar a “junio”. Por otro lado, dejó muy claro que su presentación “es un acto de valentía", porque existe el "convencimiento de que el equipo se va a salvar". Que así sea.