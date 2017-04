"El CCF tiene la misma necesidad que nosotros"

Uno de los pilares del próximo rival del Córdoba, el Mirandés, es Fran Cruz, que atendió a el Día en su jornada de descanso y en un parón que hizo en sus estudios de Medicina, carrera que cursa en Córdoba y que va sacándose "poco a poco". El defensor cordobés, tras vivir una grata experiencia en Rumanía el año pasado -ascendió con el Rapid de Bucarest-, es una pieza clave en el conjunto burgalés. Líder de la zaga, el mayor de los Cruz ha disputado 31 partidos en lo que va de curso y ha anotado incluso un tanto. Ahora vuelve a casa para enfrentarse al CCF, equipo en el que se crió durante 16 años.

Cuestionado por la mala situación que atraviesa el Mirandés, Fran Cruz indicó que "somos conscientes de la situación en la que está el equipo, sabemos que no tenemos margen de error y que nos quedan siete partidos en los que nos va la vida en ellos". Sobre la cita del domingo en El Arcángel, el zaguero cordobés apuntó que "no creo que sea la única bala pero no tenemos margen de error. El fútbol es caprichoso y puede pasar de todo pero el equipo es consciente de que no puede fallar ningún partido", por lo que "vamos a Córdoba con la intención de seguir vivos en la pelea por la salvación".

También habló sobre la situación del CCF, que anda a nueve puntos de los burgaleses y que tiene dos de colchón sobre la zona de descenso. "Lo veo que no están salvados y que tienen necesidades de ganar partidos como tenemos nosotros", reconoció el mayor de los Cruz. En su vuelta a Córdoba, agregó que "siempre es especial cuando vuelves a casa". Además, tuvo palabras sobre la afición cordobesista. "Nos van a recibir bien. Me tienen mucho cariño, es mi casa futbolísticamente hablando porque me he criado ahí y me he tirado 16 años en el Córdoba, con el que viví y conseguí ese ascenso a Primera", expuso Fran Cruz.

Cuestionado por los problemas que ha tenido el Mirandés y los abundantes cambios de técnicos -Pablo Alfaro es el cuarto tras Carlos Terrazas, Claudio Barragán y Javier Álvarez de los Mozos-, el zaguero rojillo comentó que "es una experiencia que te puede tocar en esto del fútbol y nos ha tocado vivirla esta temporada". Sí reconoció que "inconscientemente te trastoca un poco, porque cada entrenador tiene su forma de jugar". "Aunque nos ha afectado un poco, hemos sabido adaptarnos bien a cada entrenador que hemos tenido", aclaró el mayor de los Cruz.

Aunque la llegada de Pablo Alfaro no ha reactivado al Mirandés con resultados -una victoria en cuatro partidos (tres puntos de 12 en juego)-, Fran Cruz señaló que "desde que llegó el equipo ha estado a un buen nivel pero esto es fútbol y es muy injusto a veces. Hemos jugado buenos partidos pero los resultados no nos han acompañado", apuntó el exjugador del Córdoba.

Sobre la cita del domingo, "no sé cómo se va a desarrollar pero va a ser un encuentro en el que los dos equipos nos vamos a jugar mucho e iremos los dos equipos a por el partido". "Nosotros saldremos a ganar pero luego puede pasar de todo", puntualizó el defensor del equipo de Miranda del Ebro. Además, aclaró que "no creo que jugar en casa perjudique al Córdoba", ya que "juegan con el factor campo y eso es favorable siempre para el equipo local. El futbolista debe saber manejar todas las situaciones de presión y no debe influir al Córdoba ni tampoco a nosotros".

Aunque llega el Mirandés a El Arcángel con una mala dinámica a domicilio, Fran Cruz señaló que "el fútbol son rachas. La temporada ha transcurrido como ha transcurrido pero vamos a intentar romper la racha de no ganar fuera de casa".

En Miranda, "a mi familia y a mí nos han acogido muy bien y estamos a gusto". El deseo final para Fran es "ganar el domingo y que los dos equipos nos salvemos al final de la temporada".