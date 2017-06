"Las vacaciones empiezan el día 11"

Con más de 15 años de carrera profesional a sus espaldas, José Antonio Dorado Ramírez (10 de julio de 1982, Córdoba) volverá a ser agente libre a final de temporada, cuando finaliza su contrato con el Rayo Vallecano. Entonces, buscará un nuevo destino porque "el cuerpo" le pide seguir jugando, pero antes quiere cerrar de la mejor manera posible una etapa que no ha sido buena, pues tras el descenso de Primera los madrileños apenas lograron la permanencia el pasado fin de semana. Ese objetivo quiere alcanzarlo el domingo un Córdoba en el que dio sus primeros pasos y al que pudo haber regresado hace un par de años, pero el zaguero advierte que su equipo no le esperará ya de vacaciones: "Somos profesionales y tenemos que hacerlo lo mejor posible para dar una alegría más a nuestra afición". Eso sí, como buen cordobés, espera que "los resultados acompañen" al conjunto blanquiverde "y se salve ya". Quien sabe si eso puede hacer que se abra de nuevo la puerta del club para él...

-Salvados desde el pasado domingo, estarán por fin viviendo una semana más relajada.

-Bueno, sobre todo más tranquila tras conseguir un objetivo que no era el que el club se había marcado, pero la temporada nos ha puesto en otro sitio y al final hemos salvado un año malo. Ahora trataremos de sumar en estas dos jornadas seis puntos que nos dejen lo más arriba posible.

-De menudo final se han librado: nueve equipos para evitar ser compañeros del Mirandés en el camino hacia la Segunda B.

-Que haya muchos equipos implicados era una cosa positiva para nosotros, porque mientras más hubiera, más puntos se perderían en esos duelos directos. Por suerte, nosotros ya no nos vamos a ver implicados en ningún tipo de lucha por perder la categoría pese a la incertidumbre que podía haber hace unos meses.

-Con todo, imagino que estarán deseando de que termine ya una temporada cuanto menos extraña en la que partían como favoritos al ascenso y han sufrido por mantener la categoría.

-La tensión es diferente cuando peleas por subir a cuando lo haces por no bajar. Ha sido difícil con tanto cambio de entrenador y, como dices, estamos deseando que acabe para limpiar la cabeza y ya se verá el futuro.

-La salvación del Rayo ha llegado con Míchel. ¿Qué les ha aportado que no pudieran haberlo hecho Sandoval y Baraja?

-Es una respuesta difícil porque todos los entrenadores intentan trabajar bien, pero los resultados no siempre se dan, una veces por la dinámica, otras porque la pelota no entraba... Quizás lo bueno de Míchel es que se ha sabido adaptar más a las características de los jugadores que tiene. Además, él estaba integrado en el cuerpo técnico de la temporada pasada y eso ha hecho que la gente tuviera más ahínco con él.

-El Rayo es uno de los ejemplos de los problemas de adaptación que para todos los equipos que vienen de Primera supone el primer año en Segunda.

-No es que sea difícil adaptarse, sino que si piensas que va a ser fácil subir, estás equivocado. Yo, que por fortuna he estado muchos años en la categoría, sé de la dificultad que tiene, ahora más igualada aún desde la implantación del play off. Sólo hay que ver la cantidad de equipos que están en la pelea por arriba, aunque alguno ya se ha descolgado, y los que están peleando por evitar el descenso. Si no sabes donde estás y no tienes los pies en el suelo...

-Al final es que todos no pueden estar arriba, por mucho que la competición parezca que da opciones hasta el final.

-Es muy difícil engancharte porque no te da tiempo, hay muchos equipos por medio y cuando ganas, ellos ganan, y eso no te permite sacar la cabeza. Nosotros hemos enganchado una racha buena ahora para salvarnos y queremos terminar lo mejor posible, si es noveno, mejor que décimo, y si es undécimo, mejor que decimotercero.

-La competición ha metido en el lío del descenso a equipos que, como el vuestro, también aspiraban a mucho más.

-La Segunda es una competición potente, fuerte, con muchos equipos que serían punteros en otras máximas categorías de otras ligas; hay que tener claro que es un fútbol con mucha igualdad, en el que no puedes dar ningún partido por fácil. Mira el Elche, que ha ido cómodo todo el año, peleando incluso por el play off, y ahora lleva una dinámica mala con ocho derrotas en los últimos diez partidos que hoy harían que bajara, y así será si no lo remedia en estas dos jornadas que restan.

-Me habla de una Segunda potente, fuerte, cuando otros hablan de una devaluación importante de la categoría, de una igualdad a peor.

-No sé si será así, porque miras plantilla por plantilla y en todas hay jugadores que podrían estar en Primera perfectamente, desde el Levante, que ha sido campeón, al Mirandés, que ya ha bajado a Segunda B, y eso habla muy bien de la categoría.

-¿Cómo ve al Córdoba desde la distancia? Es otro que está en una pelea con la que no contaba...

-Se ha visto en una dinámica que no era la esperada, pero la categoría pone a cada uno en su sitio. La victoria del otro día lo pone más cerca de conseguir la permanencia y, aunque nosotros intentaremos hacer nuestro trabajo y ganar el partido, espero que los resultados le acompañen y se salve ya, porque sería una lástima para el club y para la ciudad volver a Segunda B.

-Imagino que querrán despedirse de su afición con una nueva alegría, pero el CCF se la juega.

-Es como todo, dos equipos que buscan cada uno sus intereses. Nuestra mentalidad es sumar tres puntos que nos permitan escalar alguna posición más y ellos querrán sumar el punto que les falta. Nosotros no estamos de vacaciones aún, eso no será hasta el 11 de junio.

-¿Pero se puede notar en el campo esa necesidad contra un equipo que ya ha cumplido?

-He estado viendo entrenar a los compañeros y no da esa sensación de relajación, pero luego en el partido no sé qué pasará... Somos profesionales y tenemos que hacerlo lo mejor posible para dar una alegría más a nuestra afición, que este año se ha llevado muy pocas.

-Para terminar, permítame una duda: usted salió de la cantera del Córdoba. ¿Ha habido alguna opción real de volver a vestir la camiseta blanquiverde?

-La ha podido haber, sobre todo el año que salí del Villarreal. Hubo un acercamiento posible, pero salió el Rayo en Primera y yo, con todo lo que me había costado llegar ahí, quise seguir disfrutando de la máxima categoría en Vallecas, aunque mira cómo salió al final (el Rayo descendió). Soy de los que piensa que hay que dar pasos al frente y no se puede pensar ahora en qué hubiera pasado de haber tomado otra decisión, porque a lo mejor hubiera sido aún peor.

-Ahora quizás se pueda abrir otra vez la puerta porque acaba contrato... ¿Tiene claro su futuro?

-Bueno, lo único que tengo decidido es que este año el cuerpo me ha demostrado que quiere jugar, así que a ver dónde nos lleva el balón.