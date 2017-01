Bíttolo refuerza la zaga

Con el CCF tocado tras perder su segundo encuentro consecutivo ante el Tenerife (2-0) -ha sumado un punto de nueve posibles en 2017- y situarse a sólo tres puntos de la zona de descenso, la entidad blanquiverde decidió acudir al mercado invernal para reflotar una nave que empieza a hundirse en la clasificación. Tras la llegada de Javi Lara, que se estrenó este pasado sábado en el Heliodoro Rodríguez López con la elástica blanquiverde, el club anunció la llegada de Mariano Bíttolo, que estaba libre tras rescindir su contrato con el Atromitos de la Super Liga griega.

Nacido hace 26 años en la localidad argentina de Morón, Buenos Aires, Tano, como es conocido futbolísticamente, se enrola en el Córdoba hasta el final de la presente temporada. En un escueto comunicado, la entidad cordobesista señala que "pronto se pondrá a las órdenes de Luis Carrión". A falta del pertinente reconocimiento médico, el acuerdo es total entre las dos partes. El CCF define a su fichaje como un lateral izquierdo, que está "bien dotado técnicamente y equilibrado tanto en defensa como en el aspecto ofensivo".

Bíttolo peleará por ganarse su sitio en el once con Cisma, ya que Samu saldrá en breve

Formado en el Vélez Sarsfield argentino, al que perteneció desde 2008 a 2013, Bíttolo se incorporó en la campaña 2013-14 a Colón, con el que jugó 45 partidos en dos años y marcó el primero de los dos tantos de su trayectoria. En la temporada 2015-16, el nuevo jugador blanquiverde dio el salto a Europa para recalar en el Atromitos de la Super Liga griega, con el que disputó 26 partidos de Liga la temporada pasada -38 en total con la Copa y la Liga Europa-. Tras contar con poco protagonismo durante este ejercicio, en el que llevaba en total siete encuentros, seis de ellos en la competición liguera, Bíttolo llega a Córdoba para reforzar la defensa. En concreto, el lateral izquierdo, en el que el CCF cuenta ahora mismo con Domingo Cisma y Samu de los Reyes. No obstante, éste último estaría muy cerca de abandonar la entidad blanquiverde, al no contar en los planes de Luis Carrión. Con su marcha, Bíttolo se jugaría su sitio en el once con el veterano zaguero hispalense, pieza fija hasta el momento en los planes del preparador catalán y anteriormente en los de José Luis Oltra.

Aunque había sonado también el posible interés del Córdoba en hacerse con los servicios del cordobés Fuentes, que tiene contrato con Osasuna, o de Javi Noblejas, que rescindió en el Elche el pasado mes de diciembre, la llegada del lateral argentino cierra cualquier posibilidad de incorporar a otro jugador para esta demarcación. De hecho, la entidad blanquiverde centra sus esfuerzos ahora en buscar un refuerzo para el ataque. Los pobres números ofensivos, un gol en cinco encuentros en 2017 y ninguno en los tres encuentros ligueros, donde se acumulan ya 313 minutos sin marcar, hacen pensar que la entidad cordobesista realice una incorporación para la delantera. A falta de seis días para que se cierre el mercado invernal, Emilio Vega sigue a la búsqueda de mejorar la plantilla de un equipo que marcha decimosexto en la clasificación y que está lejos de su objetivo inicial de la temporada. De momento ya han llegado Javi Lara y Mariano Bíttolo, aunque es muy probable que no sean los únicos que lleguen al CCF durante este mes de enero. A expensas de la marcha de Samu de los Reyes, el club rastrea el mercado en busca de un delantero que aporte goles a un equipo que sólo ha marcado 21 tantos en lo que va de temporada.