Bíttolo se pone hoy a las órdenes de Carrión

Solamente faltaba un puro trámite para que Mariano Bíttolo se convirtiese a todos los efectos en la segunda incorporación del CCF durante este mercado invernal. Tras llegar el pasado jueves a Córdoba, el lateral argentino, que rescindió su contrato con el Atromitos de la Super Liga griega, pasó ayer el pertinente reconocimiento médico antes de firmar su contrato hasta final de temporada con la entidad blanquiverde. No obstante, no se pudo ejercitar después a las órdenes de Luis Carrión tras estar resolviendo unos problemas burocráticos. Hoy sí estará ya en la sesión programada por el preparador catalán en la Ciudad Deportiva. Eso sí, mañana no estará ante el UCAM Murcia y habrá que esperar mínimo hasta el próximo encuentro liguero del CCF, que será el sábado 4 de febrero en Lugo, para que entre en su primera convocatoria.

Con la llegada de Bíttolo, la entidad cordobesista cuenta ahora mismo con tres laterales zurdos, por lo que la salida de Samu de los Reyes se hará oficial antes del cierre de mercado. El jugador hispalense no cuenta para Luis Carrión y se tendrá que buscar un nuevo destino. De momento el club ya trabaja en su marcha, a la que se puede sumar la de Bergdich, que no ha disputado ningún minuto de juego desde que Carrión se hiciese cargo del primer equipo tras la destitución de Oltra. Por otro lado, Emilio Vega sigue mirando el mercado en busca de un delantero que refuerce el frente ofensivo de un equipo que anda peleado con el gol durante lo que se lleva de año.