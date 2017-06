Bíttolo se aleja y se busca relevo

Aunque Mariano Bíttolo reconoció el pasado sábado que era "optimista" de cara a su renovación por el CCF, la verdad es que el desacuerdo económico es total y ahora mismo el lateral argentino está más fuera que dentro del próximo proyecto. De hecho, la entidad blanquiverde ya trabaja en la búsqueda de un sustituto en el mercado nacional e incluso no se descarta cualquier otra opción en ligas extranjeras.

Tras llegar el pasado mercado invernal desde el Atromitos griego, Bíttolo, que tuvo que esperar un par de encuentros su oportunidad para estrenarse con la blanquiverde, se hizo con un hueco en el once tras su debut en el Ciudad de Valencia ante el líder, el Levante. Desde ese envite, en el que jugó de carrilero al lado de Domingo Cisma, comenzó a ser una pieza indiscutible para Luis Carrión. De hecho, disputó 1.314 minutos en 15 partidos durante esta segunda vuelta de la competición. La lesión del lateral hispalense hizo también que se quedase como una de las únicas opciones para cubrir la vacante libre -Samu de los Reyes no contaba para el técnico catalán-. Sólo se perdió los duelos de la trigésimotercera jornada en Zorrilla ante el Valladolid por el nacimiento de su hijo y también el de la última cita, cuando el objetivo de la permanencia ya estaba conseguido, en el que Carrión apostó por dar un merecido premio al lateral del filial, Víctor Mena.

A la conclusión del encuentro ante el Girona, Carrión ya lo incluyó entre los nombres a los que se iba a intentar renovar, como ya ha sucedido con Aguza o Javi Lara, los otros dos jugadores que llegaron al CCF durante el mercado invernal junto al lateral argentino. Sin embargo, las negociaciones se han alargado más de la cuenta y el desacuerdo económico es total. De este modo, visto que la operación está estancada y no se llega a buen puerto, el CCF ya ha activado otras opciones.

Con la vista puesta en el mercado, ahora mismo el CCF tiene a Domingo Cisma, que está lesionado y no podrá contar Carrión con él hasta octubre o noviembre si todo va bien; a Abel Moreno, que regresa de su cesión en la Ponferradina, aunque saldrá este verano de la entidad blanquiverde; y Víctor Mena. Su buen curso en el filial le puede abrir la puerta para jugar en el primer equipo cuando Carrión lo requiera, pero no para ser el lateral titular a las primeras de cambio. Ante este panorama, el club trabaja en buscar un relevo a un Mariano Bíttolo, que no está aún descartado, pero que tiene que adecuar sus pretensiones económicas si quiere seguir en la entidad blanquiverde. Como ya apuntó en Efe el pasado sábado, la oferta inicial del Córdoba "mantenía los mismos honorarios o algo menos por una temporada completa". Aunque su agente realizó una contraoferta, siguen a la espera de la respuesta del club para decidirse. Aunque quizás el CCF ya ha decidido y busca un relevo para el ex del Atromitos griego. De momento se busca en el mercado nacional pero no se descarta la opción de fichar a un jugador de alguna liga extranjera. Así llegó el pasado mes de enero el propio Bíttolo a la entidad cordobesista. Lo que sí parece claro es que no será el cordobés Fuentes, que tiene contrato en vigor en Osasuna y no lo dejará salir.

Con Deivid y Caro como centrales -Bijimine saldrá- y Antoñito como lateral derecho, las más que presumibles llegadas de Fernández y Josema no palían el problema que hay ahora mismo en la izquierda. Aunque éste último podría jugar ahí, su buen papel como central en el Murcia hace que el club apueste por traer otro jugador para la banda. Eso sí, a priori sin prisas porque aún quedan más de dos meses para que se ponga el punto y final al cierre del mercado. De este modo, el CCF tiene suficiente tiempo para buscar un relevo de garantías para un alejado Bíttolo.