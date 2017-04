Bijimine, puerta cerrada

Héctor Rodas tiene muy difícil llegar al partido del domingo ante el Almería (El Arcángel, 18:00). Aunque las pruebas médicas descartaron rotura, el valenciano se encuentra al margen del grupo por una lesión en el aductor de su pierna derecha que ya le obligó a abandonar a los cinco minutos el choque ante el Valladolid y será la evolución de los próximos días la que marque su reingreso a la dinámica normal de trabajo del equipo. Podría llegar a tiempo, y para eso se ejercita ya de manera intensiva con los recuperadores, aunque vistos los antecedentes de la temporada con las dolencias musculares quizás sea un riesgo. De momento, Carrión debe pensar en una alternativa para cerrar el eje de la defensa con dos nombres por encima del resto: Luso Delgado y Jonathan Bijimine. El capitán parte con ventaja ante el ostracismo que sufre el franco-congoleño desde su incidente nocturno de principios de febrero, aunque su rendimiento con Deivid ya quedó de sobra demostrado tanto el pasado curso como al inicio del presente, si bien eran otra situación y otro entrenador.

Al término del ejercicio anterior, el club confirmó la renovación de Bijimine hasta 2019, reforzando su apuesta por un jugador que ya había cubierto su etapa de formación en el filial. Sin embargo, eso no le valió para tener vitola de titular, algo que amarró a mediados de septiembre para encadenar de manera consecutiva 18 partidos. Hasta que a finales de enero todo cambió, para mal, para un zaguero que venía a principios de mes de haber recibido por primera vez la llamada de la selección absoluta de la República Democrática del Congo. Salió del once en la visita del UCAM Murcia, si bien la lesión de Antoñito a los 55 minutos le permitió participar antes de volver a la suplencia en Lugo, en la previa de un incidente extradeportivo, con accidente y posterior positivo en el test de alcoholemia, que lo mandó directamente al ostracismo más absoluto.

Aunque a petición del propio Carrión para no echar piedras sobre su tejado Bijimine sólo fue castigado económicamente, bien es cierto que ya nada ha sido como antes. Recuperado de las dolencias producidas por el accidente, Bijimine sólo ha sido citado en cuatro ocasiones, viendo esos partidos desde el banquillo. Una condición que se repetirá el domingo ante el Almería en caso de que Héctor Rodas finalmente no esté apto. Porque pensar que el franco-congoleño pueda regresar al once tras casi tres meses de inactividad con todo lo que hay en juego se antoja complicado.

Más si cabe porque para cerrar el eje de la defensa Carrión cuenta con Luso. El capitán, desplazado de la medular por la predilección del técnico por Edu Ramos, ha disputado últimamente más minutos como zaguero que en su posición habitual, entre ellos el de Pucela, aunque en el José Zorrilla no estaba la alternativa de Bijimine porque fue descartado en la previa, si bien quizás la elección hubiera sido la misma. Esa duda se resolverá seguramente el domingo, aunque tampoco importaría que continuara latente, pues sería señal de que Héctor Rodas se ha recuperado bien para ayudar al equipo en una nueva final por la permanencia.