Bijimine, una baja indeterminada

Cuando vienen mal dadas, todos los problemas se multiplican. A la mala situación del equipo, sumido en una crisis de resultados que lo tienen a dos puntos del descenso, se une el grave contratiempo de no poder contar con Jonathan Bijimine, que está de "baja indeterminada", según comunicó el CCF en el parte médico emitido.

El central franco-congoleño, que sufrió el pasado lunes un accidente de tráfico en la calle Imprenta Alborada del Polígono Industrial Las Quemadas, donde además dio positivo en el posterior control de alcoholemia, padece, según las pruebas realizadas por los servicios médicos de la entidad cordobesista, "una protusión discal lumbar postraumática, así como un gran hematoma en la región lumbar que ocupa el canal medular". Al tratarse de una lesión que no es deportiva, el club no da plazos sobre su vuelta a los terrenos de juego, aunque todo dependerá de lo que tarde en reabsorberse el hematoma. Desde el club apuntan a que el defensor blanquiverde, que mostró su arrepentimiendo por lo sucedido en un comunicado en redes sociales, estará fuera del verde "varias semanas". De este modo, se perderá la cita del domingo ante el Huesca. No obstante, su mal momento de juego le hizo perder la titularidad tras el compromiso en el Heliodoro Rodríguez López ante el Tenerife, en el que un mal despeje suyo, que rebotó en Edu Ramos, acabó en gol del equipo insular. Aunque no arrancó como titular -sólo disputó cuatro minutos en los primeros cuatro partidos-, Oltra le dio un hueco en el once tras el 3-0 encajado por el equipo ante el Huesca. Desde la quinta jornada, Bijimine no se perdió ningún compromiso, siendo titular hasta el compromiso con el equipo tinerfeño, donde abandonó el campo por primera vez a falta de ocho minutos de la conclusión del mismo. En la cita siguiente ante el UCAM, espero su oportunidad desde el banquillo, aunque Carrión le dio 36 minutos de la segunda mitad ante el cuadro murciano. Fue lo último que jugó, ya que en el Anxo Carro no disputó ningún minuto pese a que estaba convocado.

La baja de Bijimine, que ha estado presente en 20 partidos y ha disputado 1.652 minutos durante lo que va de campeonato, es otro problema para Luis Carrión de cara a los próximos compromisos ligueros, ya que dejan al técnico catalán con sólo dos centrales disponibles. De este modo, Caro y Héctor Rodas se quedan como únicas piezas posibles para el eje de la zaga blanquiverde, ya que Deivid sigue alejado de los terrenos de juego por una lesión que sufrió en septiembre y de la que se operó en noviembre. Además, al defensa canario, que están acortando los plazos, no se le espera hasta el próximo mes de abril.

Con la ausencia tanto de Deivid como de Bijimine, Carrión optará por Caro y Rodas. Ambos han sido titulares en los dos últimos compromisos, en los que el equipo se ha visto golpeado por un autogol de Rodas y un tanto de Joselu que rebotó en Caro. Por otro lado, ya que el club no decidió fichar un central en mercado de invierno ni tampoco tras dar la baja a Deivid, está la polivalencia del plantel. De este modo, Cisma podría optar al eje de la zaga y dejar su puesto en el lateral izquierdo a Mariano Bíttolo. Además, Luso, con menos protagonismo desde la llegada de Carrión, podría retrasar su posición -lo hizo en Copa ante el Málaga y el Alcorcón; y en Liga, en Girona- en el momento que Edu Ramos vuelva a estar disponible tras su sanción. Lo que está claro es que la baja de Bijimine hace que los problemas crezcan en un Córdoba que está sumido en una grave crisis.