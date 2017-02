Bijimine asume su error y pide "perdón"

En el peor momento de la temporada para el CCF, que vive tiempos revueltos, Jonathan Bijimine sufrió un accidente de tráfico, en el que dio además positivo en alcohol. Tras conocerse los hechos, el zaguero franco-congoleño realizó ayer un comunicado, que compartió posteriormente también la entidad blanquiverde, en el que pidió "perdón" y asumió su error por los hechos sucedidos en la madrugada del martes.

Tras quedarse fuera de la convocatoria de la República Democrática del Congo para disputar la Copa de África de Naciones 2017 y perder su sitio en el eje de la zaga -no jugó en Lugo y en la jornada anterior ante el UCAM partió al verde desde el banquillo-, el central cordobesista, que no estaba en su mejor momento de juego, comentó en su escrito que deseaba manifestar su "arrepentimiento por los hechos acontecidos". "Sabiendo que no hay justificación por lo ocurrido, asumiré las consecuencias que este hecho conlleve y pido perdón a la afición cordobesista, al consejo de administración, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a los trabajadores del club", reconoció el jugador blanquiverde. Además, "del mismo modo pido respeto para el Córdoba, asumiendo toda la responsabilidad de lo acontecido".

El defensa, que fue trasladado al Hospital Reina Sofía, no sufrió heridas de gravedad

Este arrepentimiento se debe a que dio positivo en un control de alcoholemia tras sufrir la medianoche del martes un accidente de tráfico, en el que no sufrió heridas de gravedad. Bijimine se salió de la calzada en la calle Imprenta Alborada del Polígono Industrial Las Quemadas. Tras realizarle la pertinente prueba de alcoholemia, éste superó los 0,25 litros de alcohol en sangre como tasa permitida, aunque fue inferior a los 0,60 que conlleva el delito penal. El futbolista franco-congoleño fue trasladado a las urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía, donde recibió el alta la pasada madrugada tras ser sometido a diversas pruebas médicas. En el accidente, Bijimine sólo sufrió contusiones que no revisten mayor gravedad, aunque los servicios médicos del Córdoba le realizarán un nuevo estudio.

Por otro lado, la entidad blanquiverde podría imponer, según el Reglamento de Régimen interno, una multa económica a Bijimine. Esta situación no es nueva en el CCF, que ya vivió algo similar el curso pasado con el chileno Jean Paul Pineda. Anteriormente López Silva, en julio de 2013, dio positivo en un control de alcoholemia.