Bambock ya es uno más

Bambock ya tiene vía libre para jugar con el Córdoba. El conjunto blanquiverde inscribió al franco-camerunés el martes en el área de licencias de la Federación Andaluza de Fútbol y el jugador ya aparece en el portal web del ente como miembro de pleno derecho del segundo plantel cordobesista. De esta manera, tal y como ayer adelantó el Día, el mediocentro defensivo es el escogido por el Córdoba para suplir la baja por lesión de larga duración de Kike Echávarri, aunque la intención de la entidad cordobesista es que el jugador pueda emplearse además de con el filial con el equipo de Sandoval, por aquello de tratarse de un futbolista sub 23, a los que la reglamentación permite alternar el filial con el primer equipo. Sólo esa luz verde de la Federación Española y la Liga de Fútbol Profesional para que Bambock juegue con el primer equipo es lo que separa al jugador de poder por fin vestir la camiseta del Córdoba, algo que salvo sorpresa llegará más pronto que tarde y en la forma que en la entidad se desea.

Y es que la dirección deportiva del Córdoba ha visto la posibilidad de convertir la desgracia de la lesión de Kike Echávarri en una oportunidad para solucionar la complicada situación que Bambock vivía en el Córdoba. Fichado desde el último día del pasado mes de enero y con contrato hasta junio de 2019, el potente mediocentro defensivo aún no ha podido debutar por quedarse sin ficha, debido a que el club cordobesista agotó su límite salarial, motivo por el que Montelongo se encuentra en la misma situación.

El Córdoba aún no se pronunció sobre este asunto, a la espera del visto bueno definitivo

Pero la grave lesión de Kike Echávarri con el filial abrió un nuevo escenario que el Córdoba ha aprovechado de manera inteligente. El club ha cumplimentado ya los trámites necesarios para que la ficha de Kike Echávarri sea dada de baja. Para ello, la lesión del futbolista debe acarrear un tiempo de recuperación de al menos cinco meses, extremo que tuvo que certificar un médico y certificar posteriormente la Mutualidad Español de Futbolistas. Una vez que esa documentación estaba en manos del Córdoba, la Federación Andaluza dio la baja a Kike y tramitó el alta de Bambock con el Córdoba B. Según pudo confirmar ayer el Día de fuentes cercanas a la Federación Andaluza de Fútbol, el jugador quedó debidamente inscrito el martes y cumple todos los requisitos para alinearse con el filial blanquiverde.

La única duda que queda en el Córdoba, y ese es el motivo de que todavía no sea oficial la buena nueva acerca de Bambock, es si el futbolista podrá finalmente jugar con el primer equipo. En principio, su condición de sub 23 le permitiría alternar sin ningún problema entre el conjunto de Sandoval y el filial, algo que Montelongo no podría hacer por tener 25 años. Sin embargo, al tratarse de la sustitución de ficha por un jugador lesionado de larga duración, las fuentes consultadas por el Día mostraron serias dudas de que finalmente el franco-camerunés pueda emplearse en Segunda División a las órdenes de Sandoval.

En todo caso, en el Córdoba mantienen la confianza en lograr más pronto que tarde la autorización de la Federación Española y de la LaLiga para que Bambock pueda ser utilizado por José Ramón Sandoval cuanto antes. El futbolista, desde su llegada al club en el último día del mes de enero, ha trabajado como uno más cada semana, con la frustración de saber que los partidos tendría que verlos el fin de semana desde la grada. Ahora, al mediocentro franco-camerunés se le ha abierto una puerta inesperada que le permitirá acabar la temporada jugando, ya sea en el filial o, como Sandoval y la dirección deportiva esperan, en el primer equipo.