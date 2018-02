Bambock y Montelongo no serán inscritos

Bruno Montelongo, que fue presentado por sorpresa -hasta para el propio Luis Oliver- el mismo día 31, y Franck Bambock, que se unió al equipo un día más tarde tras rescindir su contrato con el Sparta de Rotterdam, no podrán jugar esta temporada en el Córdoba. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) no ha cedido a las pretensiones del club blanquiverde, que ayer tuvo un último intento con la visita a la patronal del propio presidente, Jesús León, y no permitirá la inscripción de ambos futbolistas al considerar que la entidad ha vuelto a quedarse sin límite salarial.

Aunque desde el CCF se ha insistido en los últimos días que el problema es que la LFP ha contabilizado las primas por permanencia en el tope, algo que a juicio de los rectores cordobesistas debía quedar en suspenso con un seguro suscrito que correría con esos gastos -en caso de salvación, el club ingresaría cuatro millones tras haber abonado uno-, la patronal no opina igual, siguiendo las directrices de su patrón de control económico.

De esta manera queda al descubierto el grave error de cálculo cometido por el Córdoba a la hora de cerrar su equipo el pasado mercado invernal, en el que volvió a agotar la partida dada por la patronal tras la salida de ocho jugadores de la plantilla que liberaron en torno a 800.000 euros. Con la mitad de ese dinero, Oliver firmó a diez futbolistas, que quedan en ocho reales porque Bambock y Montelongo no podrán jugar este ejercicio.