Por nosotros, por vosotros

Si no es por ellos, que sea por nosotros. Si no es por ellos, que sea por vosotros. Si no es por ellos, que sea por la institución. Porque al final, ellos se irán tarde o temprano, y quedarán los llantos o las alegrías de la grada, quedarán los triunfos o las derrotas en el currículo profesional, quedará una permanencia o un descenso en el historial. Elegir un camino u otro está en la mano de todos los que de una u otra forma sienten los colores blanco y verde cerca de su corazón, bien sea por sentimiento o por obligación profesional. La plantilla, desde el primero al último, el cuerpo técnico y la afición deben unirse como en las grandes tardes hoy para tumbar al Reus y mantener al Córdoba al menos una semana más fuera de la zona de descenso y con esa ventaja de depender de sí mismo que puede resultar sumamente importante a falta de sólo cinco capítulos para la finalización del campeonato. No hay otra que no sea ganar a un rival directo que tiene el trabajo bastante más avanzado, más aún tras la serie de tres jornadas sin ganar que, unida a otros resultados, ha metido en un lío tremendo al equipo de Luis Carrión, que agitará el once tras el experimento fallido de Getafe en la búsqueda de un equilibrio mayor en la parcela defensiva y más mordiente en la ofensiva. Porque sin dominar las áreas ya ha quedado más que claro que es imposible sobrevivir.

Sin colchón con los puestos de descenso, apretados por la reacción del Mallorca y el Alcorcón, y fuera del peligro sólo por obra y gracia del goal average particular, todo lo que no sea ganar al Reus sonará a derrota para el Córdoba. De inicio, le obligará a mirar a otros campos para no verse metido en el fango a falta de apenas cuatro episodios. Pero no sólo eso, sino que alargará la sequía de resultados y poblará de oscuros nubarrones un futuro que depara aún enfrentamientos con tres equipos de los que pelean por estar el próximo año en Primera División y otro enemigo que también anda en serias dificultades. Pero eso es el mañana, que será mejor o peor en función de lo que ocurra ante la que fue revelación de la temporada durante muchos meses gracias a su condición de recién ascendido y que hoy respira con relativa tranquilidad merced a dos victorias consecutivas bajo un sello inconfundible: portería a cero y un gol en el arco contrario. Hasta ahora no ha sido capaz de enlazar tres triunfos, y que no sea en El Arcángel dependerá en gran medida del CCF.

Pero no será fácil hincarle el diente a la escuadra tarraconense, que se ha mostrado como un bloque equilibrado y competitivo en su estreno en el fútbol profesional. Para ello se antoja vital que el conjunto de Luis Carrión ofrezca lo más parecido a su mejor versión, no tanto en el juego sino sobre todo en compromiso y actitud, pues desde ahí es más fácil construir y seguro que pone el viento del graderío a favor. Más aún hoy que se espera de nuevo una buena entrada, por encima de los 15.000 espectadores que no se reunían en el estadio desde diciembre. Si al número se une el entusiasmo mostrado durante la semana para evitar la caída al pozo por encima de filias y fobias ya reconocidas por todos, el camino hacia el primer gol estará expedito.

Y eso no es un dato baladí teniendo en cuenta las dificultades que el Córdoba viene teniendo para perforar la meta contraria. Un reto que hoy se convierte en mayúsculo ante el mejor entramado defensivo del fútbol profesional español, pues los 25 goles encajados por Édgar Badia no hallan parangón ni en Segunda ni en Primera. Quizás por eso, Carrión agitará el once inicial y volverá a jugar con una referencia pura en ataque que en esta ocasión, y vista la sequía de Rodri, podría ser Piovaccari, aunque el italiano apenas si ha anotado un gol en lo que va de campeonato liguero. Junto a él se esperaba la entrada de Juli en la mediapunta, pero las molestias que ayer sorprendieron al alcoyano dejan en duda su participación. Además, para equilibrar atrás y evitar contras, no se descarta el regreso de Edu Ramos al doble pivote para liberar de carga defensiva a Sergio Aguza y, fundamentalmente, a Javi Lara. Son nombres, hombres que saben lo mucho que hay en juego en un momento de no retorno. Hay que ganar sí o sí, por nosotros, por vosotros.