Aythami: "Es el partido, la final"

Cuando llegó a finales de enero, su reto era poder vivir batallas como la del domingo. "Es el partido, la final", acierta a decir Aythami Artiles, uno de los artífices de la resurrección de un Córdoba que ante el Almería quiere dar el paso definitivo en pos de la permanencia. "Es el partido más importante de la temporada porque es un rival directo, por la situación en la que llegamos, dependiendo de nosotros, en nuestro estadio, y necesitamos que la gente anime sin parar los 90 minutos", insistió el canario, que recuerda que para el equipo cada semana casi ha tocado una final.

Ante esta situación, el zaguero cree que el Córdoba puede ser "el que tiene menos miedo posiblemente" de todos los implicados en la pelea por la salvación "porque llevamos todo el año ahí abajo", en concreto desde mediados de octubre. "Llevamos en descenso mucho tiempo y otros no lo han tocado aunque están cerca. No tenemos nada que perder; así afrontamos los últimos meses y así vamos a seguir", explicó Aythami, que tiene claro que "si encajamos pocos goles o no encajamos tenemos muchas opciones de llevarnos el partido" ante el Almería.

Un rival que "no" sabe cómo encarará el choque, si bien tampoco le importa mucho porque "nosotros vamos a salir a ganar. En casa, el Córdoba va a salir a tener el balón, a atacar y que se defiendan como puedan. Hemos pasado un año muy duro, jodido, estamos todos muy contentos y la gente viene a ver un Córdoba que vaya a por el Almería". Y luego ya habrá tiempo de ver cómo queda la cosa, pues "es difícil hacer números porque cualquiera puede ganar a cualquiera y uno mira la clasificación y todo el mundo tiene opciones de cualquier cosa".

Aythami, que ayer ya pudo ejercitarse con el grupo tras trabajar al margen el miércoles, insistió en la importancia de ser fuerte defensivamente, pues "si deja la portería a cero vas a sumar", si bien "si nos meten tres y nosotros cuatro tampoco pasa nada porque lo importante es ganar". Como sea.