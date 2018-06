Aythami y Guardiola, entre los mejores

La temporada a nivel colectivo del Córdoba no ha sido nada buena, hasta el punto de haber tenido que sufrir hasta la última jornada para confirmar su continuidad en la categoría. Pero eso no quita que a nivel individual haya jugadores cuyo brillo ha sido tenido en cuenta, entrando directamente entre los mejores del campeonato. Es el caso de Aythami y Sergi Guardiola, elegidos para formar parte del equipo ideal del curso 17-18 de LaLiga y candidatos a integrar el mejor once por Marca.

Aythami, incorporado en el mercado de invierno con un contrato hasta 2020 que pretende cumplir, ha sido pieza fundamental en la remontada final del conjunto blanquiverde. Titular indiscutible, primero con Jorge Romero y luego con Sandoval, sólo se perdió el choque ante el Sevilla Atlético. En sus 17 partidos, todos completos, anotó cuatro goles, todos decisivos para sumar puntos, lo que refuerza aún más su posición de líder del equipo desde la retaguardia: el 1-2 definitivo en Alcorcón, el primero de los tantos en Tarragona (0-2), el empate con el Oviedo sobre la bocina (1-1) y el tanto de la remontada en Reus (1-2), ese que según él, materializó con "la Mezquita".

Son los dos únicos cordobesistas en la elección del mejor equipo de 'Marca'

Mucho más regular ha sido el rendimiento de Sergi Guardiola, que llegó como recambio de Jona y terminó convirtiéndose en el jugador más destacado del CCF en la campaña. El punta jumillano terminó con 24 goles -22 en Liga para ser tercero en la clasificación del pichichi y 2 más en la Copa del Rey-, repartidos en las dos mitades del campeonato, lo que multiplica su valor al haber mantenido con cierta vida al equipo cuando parecía desahuciado. Su primera campaña completa en la categoría de plata le ha servido para explotar y ya apunta a dar el salto a una máxima competición este verano.

El once ideal publicado por LaLiga, en el que están los dos cordobesistas y que se sustenta en el 1-4-4-2, es el siguiente: Mariño (Sporting); Miramón (Reus), Aythami, Jair Amador (Huesca), Álex Moreno (Rayo Vallecano); Raúl de Tomás (Rayo Vallecano), Gonzalo Melero (Huesca), Íñigo Pérez (Numancia), Sergi Guardiola; Borja Iglesias (Zaragoza) y Jaime Mata (Valladolid).

Además, Aythami y Guardiola han entrado a formar parte también de la selección de Marca para la confección a través de los votos de los aficionados del mejor equipo de la Liga 1|2|3 en el ejercicio 17-18. El canario compite por uno de los dos puestos en la posición de central con Pulido (Huesca), Carlos Hernández (Oviedo), Carlos Fernández (Numancia), Servando (Cádiz) y Álex Pérez (Sporting), mientras que el delantero pelea por formar parte de la dupla ofensiva con Raúl de Tomás, Mata, Borja Iglesias, Cucho Hernández (Huesca) y Michael Santos (Sporting). En la nómina, además de RDT, también está otro excordobesista: el portero Alberto García, básico para llevar el título a Vallecas.