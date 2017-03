Asegurándose el futuro

El Sevilla Atlético regresó en junio a Segunda División ocho temporadas después. Lo hizo con un doble objetivo. Primero, continuar nutriendo al primer equipo y ofrecerle recambios de garantía. Y segundo, la permanencia. El filial hispalense comenzó como un tiro y ocupó durante muchas jornadas posiciones deplay off, aunque después le hubiera sido imposible disputarlo. Al final de la primera vuelta entró en una crisis de resultados, no de juego, dinámica que quebró la pasada jornada ante el Zaragoza, rompiendo una nefasta racha de hasta nueve encuentros consecutivos sin conseguir el triunfo.

El filial sevillista convirtió sus buenas sensaciones en un triunfo que logró por fe y por garra, ya que jugó los últimos minutos en La Romareda con un jugador menos por expulsión del meta debutante Ondoa y con un jugador de campo, el juvenil Amo, en la portería.

sin balón

El técnico, Diego Martínez, apuesta por un 4-2-3-1. Intenta practicar un juego de posesión, tratando de llevar la manija del choque, independientemente del rival, y pretendiendo que su equipo sea efectivo, ordenado y práctico tanto en defensa como en ataque.

Caro, cuando no es requerido por el primer equipo, es el meta titular. Por delante, una línea de cuatro que sufrirá al menos una variació respecto a la habitual, ya que no estará Diego González, convocado con la sub 21, además de estar sancionado. De esta forma, en el centro de la defensa, el cordobés Bernardo podría estar acompañado por Álex Muñoz o Cristian González. A pesar de su juventud, son centrales sobrios, contundentes, con buena colocación, buen juego aéreo y que cuentan con un notable trato del balón, por lo que no dudan en salir jugando desde atrás. Schetino es la otra alternativa a la parcela central. Y en los laterales, Martínez apuesta por dos jugadores que aportan gran seguridad defensiva por su fogosidad, despliegue físico y anticipación, pero que al mismo tiempo ofrecen una gran verticalidad en el ataque. Por la derecha es indiscutible el palmeño David Carmona, mientras que en el perfil izquierdo se intenta afianzar Borja San Emeterio, si bien la vuelta de Matos abre una puerta al cambio.

con balón

El Sevilla Atlético es un equipo con valentía y desparpajo, al que le gusta tener la posesión del balón y llevar el control del partido. Diego Martínez, que no podrá contar con el sancionado Cotán, puede formar un doble pivote con Yan Brice y Fede San Emeterio, dejando el centro de las medias puntas para Borja Lasso, que recuperaría la titularidad tras una larga lesión y una vuelta progresiva en las últimas fechas. De esta manera, formaría un triángulo para dar fluidez a la circulación, buscando los movimientos de sus compañeros más adelantados y tratando de mover el esférico de lado a lado esperando el momento más preciso para encarar con velocidad. El filial nervionense imprime intensidad en todas las zonas del campo y realiza una presión alta para incomodar la salida de balón rival. En ello, además de estos tres jugadores, se vuelca el punta de referencia, Marc Gual. Curro, por la derecha, e Ivi, por la izquierda, ponen el peligro en los costados, ya que tienen talento, verticalidad, velocidad y desborde.

lo mejor

Juventud y talento.

lo peor

Las bajas acumuladas.