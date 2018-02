El Arcángel vuelve a colgar el cartel de "no hay billetes"

El llamamiento que Jesús León y su equipo vienen haciendo desde su desembarco en el club sigue teniendo respuesta en un cordobesismo que, pese a las dificultades, quiere creer en el milagro de la salvación. Así, por segunda ocasión consecutiva, el Córdoba volvió a colgar el cartel de "no hay billetes", tres días antes del encuentro ante el Granada del domingo (El Arcángel, 16:00). No queda una entrada en taquillas, por lo que vuelve a quedar en manos de los abonados la llave para que el estadio presente un lleno, aunque lo que sí está garantizado desde ya es que habrá un ambientazo como en las grandes ocasiones para buscar una victoria que cierre la serie de tres derrotas consecutivas y acerque una permanencia que hoy se ve a once puntos de distancia.

Las apenas 350 entradas que el miércoles quedaban en taquillas volaron durante la mañana de ayer, obligando a la entidad a cerrar las taquillas al filo del mediodía. El consejero Manolo Garrido y José Antonio Reyes fueron los encargados de transmitir la noticia posando delante de un cartel más que significativo con el lema "Gracias valientes", haciendo alusión al mensaje que desde su llegada ha tomado la nueva propiedad. Y es que agotar el papel dos veces seguidas con la que está cayendo por El Arcángel tiene un mérito enorme, si bien es cierto que la rebaja del precio de las localidades -dos por dos euros para los abonados- y la campaña de entrada más bus por un euro para las peñas de la provincia también han tenido mucho que ver en este entradón.

Ahora, como hace dos semanas ante el Barcelona B, queda en manos de los abonados, que tienen garantizado su asiento, que la asistencia sea mayor o menor. Ante el filial azulgrana se congregaron en el estadio, siempre según los datos oficiales de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), 17.571 espectadores, dejando apenas 4.000 butacas vacías. Queda por ver ahora cómo han afectado las derrotas ante el propio equipo catalán y el Tenerife, o si puede más la ilusión que desprende el nuevo proyecto, la llegada del Granada para un derbi siempre atractivo y el estreno de Sandoval en el banquillo.

De salida, al contrario que en el duelo ante el Barça B, el domingo está previsto que más de medio millar de aficionados visitantes den color al graderío de Tribuna. La pasada semana, el club blanquiverde envió un total de 595 localidades al precio de 10 euros, en virtud del acuerdo suscrito entre clubes para esta temporada.