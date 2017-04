El Arcángel como mejor arma

Con el peligro acechando, el CCF se quiere agarrar a su buen hacer en El Arcángel para sacar adelante una final por la permanencia ante un renacido Almería. El conjunto cordobesista, que encajó la pasada jornada ante el Valladolid su séptima derrota consecutiva fuera de casa, está decimoctavo con un punto de renta sobre el descenso y sobre el conjunto almeriense, por lo que una derrota hoy lo mete de lleno en los puestos peligrosos de la clasificación. Para evitar males mayores, los de Carrión quieren alargar su dinámica en su feudo, donde ha conseguido 10 de los últimos 12 puntos en juego gracias a tres victorias, la última ante el Elche, y un empate. Estos números en casa han hecho que los cordobesistas no caigan al pozo. Sin embargo, el peligro sigue siendo real y hoy llega un Almería que ha levantado el ánimo con la llegada de Luis Miguel Ramis. En los cuatro partidos que lleva al frente del equipo el técnico tarraconense, el cuadro rojiblanco ha conseguido siete de los 12 en juego, lo que le ha servido para quedarse a las puertas de la salvación tras 14 jornadas seguidas en puestos de descenso. Ante este panorama, la mejor arma del CCF es jugar en El Arcángel ante una afición que no le ha dado la vuelta al equipo pero que no pasa ni una a la familia González, que será de nuevo increpada por la mala gestión de un curso para olvidar.

Con nueve encuentros por delante para poner el punto y final al campeonato, los blanquiverdes tienen la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa ante un rival directo por la salvación. Si los cordobesistas se deshacen de los rojiblancos, darían un paso de gigante y dejarían tocado a los almerienses, que se quedarían a cuatro puntos. Esto serviría para visitar al Mallorca, otro enemigo, con la moral más alta y no con el miedo en el cuerpo. Pero si los puntos vuelan hoy de Córdoba, la vuelta a la zona de descenso sería una realidad. Un duro paso atrás para un equipo que sigue sobre el alambre y que puede caerse al foso de la Segunda B.

Con estos problemas en el horizonte, todo el mundo se acuerdo aún del empate de la última jornada de la pasada temporada. Un punto que sirvió a ambos para conseguir sus respectivos objetivos, aunque actualmente serviría de poco a los dos conjuntos. Para no caer al pozo, Luis Carrión recupera a Juli. El de Alcoy, recuperado de una lesión que lo ha tenido apartado mes y medio, llega en el momento de la verdad. Como ya lo hizo Deivid hace dos jornadas ante el Elche, el regreso del veterano mediapunta servirá para dotar de mayor experiencia a un equipo que además tiene muchos problemas en ataque. Con Juli listo, Luis Carrión debe decidir si lo mete de inicio o lo introduce poco a poco. Si apuesta por él desde el comienzo, todo apunta a que Javi Galán se caerá del once. No sería el único retoque de la alineación, ya que Bíttolo está disponible tras perderse la cita de Valladolid, partido en el que fue titular Bergdich. El lateral argentino, que no estuvo en el José Zorrilla al estar de parto su mujer, recuperará su sitio en la izquierda.

Con estos dos posibles cambios, el tercero puede estar en el eje de la zaga. Con Héctor Rodas recuperado de unas molestias físicas, éste podría seguir acompañando a Deivid en defensa. Sin embargo, Carrión podría apostar por Luso, su relevo en Pucela. El zaragozano, sin sitio en el centro del campo, es la primera alternativa para cubrir el eje de la zaga, ya que Bijimine está defenestrado desde que tuvo el accidente.

Por su parte, el Almería también tendrá que cambiar su alineación. La expulsión de Fidel en el compromiso de la pasada semana ante el Zaragoza ha hecho que el onubense no se reencuentra con su exequipo, al que defendió hasta junio del año pasado. Su baja, muy sensible para los almerienses, alivia a los cordobesistas, que no se verán las caras con un jugador con mucho peso en los planes de Ramis.