El Arcángel es ya el fortín deseado

El Córdoba recuperó la fortaleza de El Arcángel en el momento más idóneo. El estadio ribereño ha pasado a ser el fortín deseado por el cordobesismo, que ha visto como los de Carrión han variado el rumbo y han conquistado 20 puntos gracias a sus seis victorias y dos empates en ocho jornadas consecutivas sin perder en su feudo. Estas cifras han servido a los blanquiverdes para dar un gran paso hacia una permanencia en Segunda División que ya acarician a falta de dos citas para la conclusión del campeonato.

Aunque la temporada empezó bien al calor del hogar, con tres victorias y un empate, pronto empezaron a complicarse las cosas. De hecho, desde que los cordobesistas ganasen al Gimnàstic el 24 de septiembre (2-0) no volvieron a brillar en casa hasta el 25 de febrero cuando se deshicieron del Alcorcón (1-0). Durante esos cinco meses, el CCF estuvo ocho citas consecutivas sin ganar. Esto motivó que José Luis Oltra perdiese su puesto tras caer ante el Getafe en El Arcángel (1-3). Sin embargo, la llegada de Carrión no sirvió para cambiar la dinámica en casa. De hecho, salvo la victoria en Copa del Rey ante el Málaga, no llegaron los resultados deseados. Incluso el Alcorcón sesgó el sueño copero blanquiverde tras vencer en el coliseo ribereño. No obstante, todo tiene un final. Y éste llegó con la victoria sobre el Alcorcón. Un gol de Alfaro en el tiempo de descuento valió para poner el punto y final a esta pésima racha. Desde ese encuentro ante los alfareros, los blanquiverdes, que a domicilio no daban con la tecla desde el inicio de 2017 -sólo han sumado dos empates en Mallorca y en Cádiz-, se pusieron las pilas para recuperar una fortaleza perdida, una pieza clave para dar el paso clave hacia la permanencia en la categoría. Al postrero triunfo ante el Alcorcón llegó un segundo ante el Zaragoza gracias a un tanto de Markovic sobre la bocina (2-1). Sin embargo, el Numancia paró el éxtasis cordobesista tras sacar un punto en Córdoba (0-0). Pero el idilio blanquiverde con los minutos finales se repitió ante el Elche. Ahí un tanto de Héctor Rodas dio los tres puntos a los cordobesistas. También cayó el Almería (1-0) antes de que el Mirandés, colista de la categoría, sacase un empate gracias a un postrero gol de Urko Vera en el epílogo del choque. A pesar de este tropiezo, los blanquiverdes, que rondaban las plazas de descenso, dieron el paso decisivo hacia la salvación con los triunfos en casa frente al Reus (1-0) y al Oviedo (4-2), que han servido para dejar prácticamente atada la plaza en Segunda División para la próxima campaña.

Esta gran dinámica en El Arcángel mejora los números conseguidos al inicio de la temporada pasada. El CCF de Oltra arrancó una intratable racha al calor del hogar, en el que estuvo siete jornadas consecutivas sin perder, una menos ya que la actual. En aquella ocasión, los blanquiverdes conquistaron 19 puntos gracias a los seis triunfos (Ponferradina, Bilbao Athletic, Numancia, Gimnàstic, Oviedo y Llagostera) y un empate frente al Huesca. El Mirandés, en el primer duelo de 2016 en casa, puso el punto y final a esta gran dinámica. Ahí comenzó un periodo también nefasto en El Arcángel, que se quebró en los duelos finales del ejercicio 15-16. Este ejercicio, al contrario del anterior, ha tenido muchos paralelismos, aunque el objetivo final no ha sido el mismo. Esta temporada los de Carrión se han tenido que conformar con salvar los muebles, algo que queda lejos del ambicioso objetivo del club de pelear por el ascenso.