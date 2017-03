Antoñito se pide cubrir la diestra

Aunque no ha conseguido cerrar de manera definitiva la sangría defensiva, al menos en los desplazamientos, el cambio al sistema con tres centrales y dos carrileros largos ha dotado de una mayor seguridad y confianza a un Córdoba necesitado de estímulos positivos. Y eso, que es importante para encarar una recta final del campeonato con la permanencia como único objetivo, invita a pensar que Luis Carrión tratará de buscar la fórmula para dar continuidad al dibujo mañana ante el Zaragoza (El Arcángel, 20:30). De momento, la vuelta de Antoñito al trabajo en grupo alivia al técnico blanquiverde a la hora de cerrar el carril derecho, por lo que los problemas se concentran en cómo formar el eje. Con Domingo Cisma de nuevo apto y a la espera de Héctor Rodas, que sigue en el gimnasio al no disponer aún de máscara protectora, Caro parece de nuevo fijo, por lo que la continuidad de Luso, la adaptación plena de Edu Ramos o el perdón a Bijimine son las alternativas para que el preparador catalán no tenga que volver a variar su plan táctico ante el conjunto maño.

Ante la profunda crisis de resultados, el Córdoba pasó a jugar con un 5-3-2 en el Ciutat de Valencia ante el líder. La prueba falló en cuanto al objetivo final -el Levante se impuso por 3-1-, pero dejó detalles para confiar en que el nuevo planteamiento es un buen camino para alcanzar el éxito. La repetición en casa ante el Alcorcón (1-0) ayudó a conseguir la primera victoria de 2017 reduciendo al máximo las llegadas del enemigo, y mejoró la autoestima de un grupo que en Tarragona, pese a verse pronto en inferioridad numérica, apenas concedió ocasiones claras a un Nàstic que tuvo que estirar el partido hasta el cuarto minuto de alargue para ganar (2-1). Como es lógico, la expulsión por roja directa de Pedro Ríos impidió que el eje con tres centrales apenas durara un cuarto de hora, aunque hasta ese momento las sensaciones ya eran igualmente positivas en las labores de contención.

Con esos argumentos, lo más normal es que Carrión insista sobre ese sistema, sobre todo porque pese a las bajas mantiene alternativas más o menos sólidas para ponerlo sobre el verde. La baja por sanción de Pedro Ríos será cubierta salvo contratiempo de última hora por Antoñito, toda vez que el sevillano ya se ejercita con normalidad con el equipo. Esa fue la mejor noticia que dejó el entrenamiento de ayer, el último a puerta abierta de la semana. Después de dos semanas fuera del grupo, justo tras ser el primer elegido para tapar el carril derecho con el cambio a la zaga de cinco, el ex del Albacete ya es uno más, por lo que apunta a titular ante el Zaragoza.

Más dudas hay en cuanto al eje central de la retaguardia, porque la recuperación de Domingo Cisma ha coincidido con la incógnita de Héctor Rodas, que se mantiene a la espera de recibir la máscara protectora que le posibilite entrenarse -y jugar- tras la fisura de los huesos propios de la nariz que le provocó el manotazo recibido por Emaná el pasado domingo en Tarragona. El zurdo es fijo una vez cumplido su castigo, al igual que Caro por el perfil contrario, por lo que si no llega el valenciano quedará un puesto libre. Y tres son las alternativas, aunque la de Edu Ramos se antoje más como un parche de urgencia como ocurrió en Tarragona. La primera opción señala directamente a Luso, que ya estuvo a un notable nivel ante el Nàstic, y la segunda necesitaría del perdón a Bijimine, que ya acumula más de una semana con el grupo tras su accidente de principios de febrero. En manos de Carrión está la solución.