Amar en tiempos muy revueltos

El Arcángel disfrutó de lo lindo el pasado domingo con la victoria del CCF ante el Oviedo en un encuentro en el que prácticamente salió todo a pedir de boca. También fue testigo de una pedida de mano incondicional. Rafa Delgado, presidente de Incondicionales, aprovechó la cita ante el cuadro asturiano para declarar su amor a su novia Mary Carreño. Sólo faltaban cinco minutos para el final del partido cuando llegó el gran momento. En la esquina, en la que se conocieron hace ya unos años, Delgado sacó el anillo e hincó su rodilla al suelo para pedir la mano de su chica. Un momento que se ha hecho viral en redes sociales y se ha extrapolado incluso a fuera de España. Una lección de amor en tiempos revueltos para un colectivo de animación que ha sufrido bastante durante el presente curso. El brillo del bombo al palco y la retirada del mismo, entre uno de sus percances.

Pero los Incondicionales han podido con todo y así lo demuestra esta unión. Rafa Delgado comentó ayer a el Día que "no me esperaba tanta repercusión cuando lo hice". Eso sí, "nada más salir del estadio, mi madre me escribió y que una amiga suya de Pozoblanco se lo acababa de pasar". "Esto se me ha ido de las manos pero me lo he tomado a cachondeo. Además, han hablado de una buena noticia". "Era el día y en el descanso lo comente a la gente del grupo. Si hubiéramos ido perdiendo, también lo hubiese hecho", reconoce Delgado. Además, aclaró que "a Mary le temblaban las piernas, pero nos conocimos allí y tenía que ser allí". Con la permanencia prácticamente atada por el CCF, fue un trago dulce en tiempos revueltos.