Alma y concentración

Cuando un equipo se halla en la situación que está el Córdoba actualmente, "todo es prioritario" cuando se trata de acertar en las áreas, tanto en la propia como en la contraria, porque ahí es donde se ganan o se pierden los partidos. Luis Carrión admite las deficiencias del equipo en esos aspectos y pide "estar concentrados desde el minuto 1 al 95" para no dar ventaja al rival y evitar situaciones como la de Gerona, con el gol de Fran Sandaza en la primera llegada local.

"Si somos capaces de equilibrar, estar mejor en defensa y ataque, ganaremos muchos partidos", recuerda el técnico del Córdoba, cuya preocupación en estos momentos pasa por "ganar" sin obviar que "hay que mejorar situaciones defensivas". "Nos vamos a dejar el alma en esto y esperamos mejorar las dos facetas por igual", continuó Carrión antes de pormenorizar detalles de ambos facetas.

A la hora de proteger el arco propio, el catalán no escondió su preocupación por "el problema" que el equipo tiene para proteger la espalda de la defensa, algo básico por su gusto de "presionar arriba" que hace que si el rival "no cae es que juegas muy largo". Además, también insistió en la necesidad de mantenerse en alerta lo que dure el partido, pero "por más que dices o intentas, las cosas pasan", en referencia al tempranero gol de Sandaza el pasado domingo. "Los jugadores calentaron de maravilla, pero sales y te encuentras el gol. No es lo que más gusta, pero pienso del equipo que jugará mejor o peor, pero se deja la vida en el campo, por lo menos desde que estoy aquí".

Pero eso se ha mostrado insuficiente hasta ahora. Queda ver qué pasa hoy ante un Tenerife que viene de ganar tres puntos a balón parado -"da muchos si lo trabajas bien"- y que "es un equipo que tiene el balón y que, cuando no lo tiene y roba, sale rápido". Un estilo de juego definido sobre el que el técnico ha "trabajado para contrarrestarlo".