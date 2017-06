Alfaro se suma al nuevo proyecto

Con la permanencia en el bolsillo desde el pasado domingo tras vencer al Rayo Vallecano (1-2), el Córdoba ya planifica el proyecto de la próxima temporada en la categoría de plata. Tras sellar la renovación el pasado 29 de mayo de Sasa Markovic, el CCF hizo oficial ayer la continuidad de Alejandro Alfaro, que seguirá vistiendo la camiseta blanquiverde las dos próximas campañas. El mediapunta onubense, que llegó el pasado verano del Valladolid, acababa contrato el 30 de junio. Su buen tramo final ha sido clave para apostar por el de La Palma del Condado, que ha vivido una temporada con altibajos.

Alfaro se convierte así en otro pilar en el que se sustenta el nuevo proyecto cordobesista, en el que el retorno a Primera División es el principal objetivo. Avalado por José Luis Oltra, con el que coincidió en el Tenerife y en el Mallorca, el onubense recaló en la entidad blanquiverde el verano pasado tras terminar su vínculo con el Valladolid, equipo en el que no cuajó en sus dos cursos de blanquivioleta. Firmó por una campaña, con el objetivo de reivindicarse y volver a ser el que fue. Desde el inicio, el preparador valenciano le dio un papel clave. De hecho, no pudo empezar mejor el curso, al marcar el tanto de la victoria ante el Tenerife en la jornada inaugural. A pesar de marrar también una pena máxima, su gol valió al CCF para sumar los tres primeros puntos del ejercicio.

El ex del Valladolid es el segundo máximo goleador del equipo con siete dianas en liga

Situado por detrás del punta, el de La Palma del Condado también actuó por la derecha, en el doble pivote e incluso como único delantero en una campaña que tuvo dos caras para él. Los malos resultados hicieron que el club destituyese a Oltra en la decimosexta jornada del campeonato. En ese momento, el valenciano ya había probado a Alfaro en el centro del campo. Era el encargado de sacar el balón desde atrás. No era su sitio y lo pagó caro. Incluso la afición se puso en su contra, a pesar de que los dos goles anotados -el segundo fue ante el Alcorcón- otorgaron seis puntos.

Con Carrión en el banquillo, Alfaro se cayó del once. De hecho, se convirtió en un fijo de la grada. No obstante, una nueva mala dinámica de resultados al inicio de 2017 hizo que el preparador catalán moviese el once y empezase a contar con el onubense. De hecho, tras salir desde el banquillo, un postrero gol suyo ante el Alcorcón sirvió para cambiar la racha en El Arcángel. Ese tanto, el tercero de su cuenta, sirvió para ganarse un sitio en el once. Un puesto que mantuvo durante cuatro citas de forma consecutiva. Sin embargo, otra vez se cayó de los planes de Carrión. No jugó ante el Elche pero sí lo hizo en la segunda parte ante su exequipo, un Valladolid que ganó 2-1, pese al tanto del postrero del onubense, el único que no ha servido para sumar algún punto durante este curso. A pesar de anotar su cuarto tanto, el de La Palma del Condado estuvo tres partidos seguidos sin jugar. Pero la sorpresa llegó en el Alfonso Pérez ante el Getafe, ya que Carrión apostó por Alfaro como referencia en ataque. Su entrega no le sirvió para seguir ante el Reus, pero Alfaro siguió labrando su particular batalla, una que ganó en las últimas jornadas. El Cádiz, el Oviedo y el Rayo Vallecano ha sido los últimos equipos con los que el CCF se ha enfrentado y los tres han sufrido al onubense, que marcó en los tres encuentros. Con 30 partidos disputados (1.955 minutos en total) y siete goles marcados, Alfaro se ha ganado su continuidad en un CCF que ya tiene 15 jugadores con contrato en vigor -sumando a Javi Galán-. El proyecto de la 17-18 sigue su curso.