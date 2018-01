Alfaro avala a Romero

Los jugadores están al cien por cien con Jorge Romero. El joven técnico cordobés goza de todo el crédito del mundo por parte del vestuario cordobesista y eso ha hecho incluso variar los planes de la nueva propiedad del Córdoba -Jesús León y Luis Oliver-, que tenía en mente como uno de sus primeros objetivos la contratación de un entrenador experimentado en la categoría para intentar salir de la complicada situación en la que se encuentra el conjunto blanquiverde. Sin embargo, el buen trabajo de Romero y su cuerpo técnico, junto a la mejoría del equipo sobre el césped y la contundente victoria ante el Reus (5-0) ha hecho que los jugadores lo tengan claro y que los nuevos rectores tengan decidido dar una oportunidad al joven preparador cordobés de demostrar que es capaz de sacar resultados.

Ese mensaje de apoyo a Jorge Romero lo reforzó ayer de manera contundente Alejandro Alfaro, uno de los capitanes de la plantilla cordobesista y peso pesado en el vestuario. El onubense aseguró que "de los propietarios nuevos todavía no sabemos nada, todavía no hemos hablado ni los conocemos personalmente", pero sí se expresó con claridad para dejar claro que "tanto yo como mis compañeros estamos muy pero que muy contentos con el trabajo de Jorge y su cuerpo técnico", porque entiende que "ahora mismo no hay ninguna persona que esté más capacitada y que nos conozca mejor personalmente y profesionalmente a cada jugador y que pueda sacar el rendimiento que está consiguiendo él". Alfaro tiene clara su postura e indicó que "si hay que transmitirla a los nuevos propietarios la van a conocer de nuestra propia mano", aunque eso es algo que "se está viendo en los partidos y en los entrenamientos", por lo que aseguró que en la caseta están "a muerte con él y ojalá se quede con nosotros".

Y es que en apenas tres jornadas con Romero en el banquillo, Alfaro considera que "el equipo ha cambiado la mentalidad, hemos sacado 4 de 9 con Jorge pero creo que hemos merecido más con él". Pero no son sólo los puntos logrados, también el día a día: "A nivel de sensaciones se ha notado mucho, y queremos seguir en esa línea, sumar y jugar bien para que la gente se enganche a nosotros, se ilusiones y nos ayude; que estemos todos en el mismo barco porque es importante para nosotros".

Las palabras de uno de los hombres más veteranos de la plantilla del Córdoba fueron sintomáticas. "Todo ha sido complicado y la presión es grande. Eso hace que muchas veces no se rinda. Eso nos ha llevado a dejarnos muchos puntos por el camino. El equipo ahora está liberado, por la forma en la que ganamos. Disfrutó la afición y nosotros, que llevábamos mucho tiempo sin hacerlo", aseguró el onubense.

Ese sentir general en el vestuario que con tanta claridad expresó ayer Alfaro es el que ha hecho a los nuevo rectores del club blanquiverde variar su posición inicial. De ese modo, la contratación de un técnico no es ya tan prioritaria, si bien los contactos con preparadores han sido una constante en las últimas semanas y, a buen seguro, lo serán, porque Jorge Romero tendrá una oportunidad de tener continuidad pero sus posibilidades de acabar la temporada pasarán en gran parte por los resultados de las primeras jornadas de 2018.

Y es que ahora el Córdoba afronta dos viajes complicados, para medirse al Sporting de Gijón y al Cádiz. Esos dos encuentros serán vitales para que la figura del entrenador cordobés cobre la fuerza definitiva para terminar la temporada o que el club vuelva a plantearse la contratación de otro técnico.

De esta manera, Jesús León y Luis Oliver se asegurarían un aterrizaje en el club en buena sintonía con los futbolistas y, si los resultados acompañan, conseguirían un importante ahorro en lo económico, algo nada desdeñable teniendo en cuenta el esfuerzo en inversión que necesita la plantilla para fortalecerse en el mercado de fichajes de enero. Pero claro, como normalmente sucede en el fútbol, serán los resultados los que dicten sentencia, aunque Jorge Romero los necesitará de manera inmediata para reforzar su posición. A pesar de esa exigencia, el cordobés ya sabe que tendrá la opción de demostrar su valía y alargar su periplo.