Álex Vallejo pone "los pies en el suelo"

álex Vallejo apenas lleva unos días en Córdoba, pero empieza a dejar su impronta. Se le ve cómodo en el campo y también demuestra saber estar fuera del verde. El vitoriano es una de las sensaciones agradables de esta fase embrionaria de la temporada y no oculta que la presencia de Luis Carrión en el banquillo resultó clave en su decisión de aceptar la oferta blanquiverde, pues "un entrenador que tiene un objetivo y te marca unas ideas claras para ir hasta el final es muy importante. Tenemos una idea de juego y el rival es el que se tiene que adaptar a nosotros".

Contento por "seguir en un equipo con aspiraciones altas", el medio dijo en CCF TV que está con "muchas ganas de demostrar que puedo jugar y estar aquí muchos años". De momento, para ser titular tendrá que pelear con Edu Ramos, algo que no le preocupa en exceso porque "la competencia siempre es buena, ya que estar acomodado no te hace mejorar".

Autodefinido como "un jugador de equipo, comprometido, trabajador, que da continuidad al juego y tácticamente bien colocado para dar facilidades a los compañeros", Vallejo prefiere poner "los pies en el suelo y marcarse objetivos a corto plazo y, ya cuando se vayan cumpliendo, mirar para arriba". "La Segunda es muy larga y da para mucho", insistió el pivote, que pese a todo mostró su ambición: "Vamos a ir a por lo máximo porque todos queremos ascender, pero hay que ser realistas".