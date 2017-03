Álex Gómez y el enésimo proyecto

El enésimo proyecto deportivo del Córdoba echa a rodar. Alejandro González dio luz ayer en la sala VIP de El Arcángel a la nueva composición de la parcela deportiva de la entidad, en la que Álex Gómez, hasta ahora coordinador de la cantera, asume el mando como "director de fútbol", cargo que englobará la responsabilidad tanto de lo profesional, como del filial y la base. Además, el presidente cordobesista deslizó las líneas maestras a seguir por el club, que son muy parecidas a las que hace unos años lanzó la anterior directiva encabezada por su padre. El club apostará por la cantera y una "fuerte inversión en jugadores que marquen las diferencias" como ejes fundamentales del futuro CCF.

Con el alivio que dan las dos victorias seguidas en casa y tener actualmente al equipo fuera del descenso, Alejandro González reapareció ante los medios para exponer su plan. "Es un día muy especial porque de manera oficial empieza a andar un proyecto que espero que nos lleve a dar grandes alegrías al cordobesismo. Álex Gómez, en sus años como responsable del fútbol base, ha demostrado una capacidad de crecimiento espectacular, habiendo convertido la Fábrica de Talento en un referente a nivel nacional. Entendemos desde este consejo que es el momento de extender el proyecto de cantera hasta el primer equipo", reconoció el máximo mandatario. Según explicó, "hemos creído que lo mejor para ver incluidos a los chicos que formamos en las categorías del fútbol profesional es elegir al responsable de fútbol formativo como director de fútbol del Córdoba, y digo director de fútbol porque su responsabilidad engloba más que la dirección deportiva". De este modo, "él y su grupo son los responsables de todo el fútbol de este club", ya que "lo más difícil en el fútbol es ver cuándo un chico de diez años tiene madera de futbolista profesional y que luego se consiga que así sea, por eso tan pocos clubes tienen una cantera de primer nivel en relación al número que están en la élite deportiva".

González, que negó que se esté buscando un director general ni que haya contactos con algún jugador, aclaró porqué se oficializaba el proyecto en un momento en el que el equipo no tiene atada la permanencia. Lo primero es "seguir trabajando en la comunicación con nuestra afición y la masa social, porque no entendemos de otra manera la gestión desde el consejo y queremos que se sientan partícipes de cada paso que da su club". También "porque no queremos que se interprete el trabajo en silencio como la ausencia del mismo" y además "porque entendemos que la nueva dirección de fútbol tiene que sentirse cómoda trabajando y tener la libertad para hablar con nuestros jugadores profesionales y conseguir entre todos salir de esta situación", algo que "no hay razón para hacerlo desde la clandestinidad".

Acto seguido se expuso un vídeo en el que se plasma toda la idea del proyecto, que engloba el protagonismo de la cantera y una mayor inversión para traer jugadores de corte diferencial. Esa apuesta, precisamente, nunca se ha llevado a cabo en el club blanquiverde hasta el momento, algo que hubiera venido bien en la presente campaña para optar al gran objetivo del ascenso y no a pelear por salvar la categoría. De momento, ni siquiera ese objetivo mínimo está cubierto por la actual plantilla.

El que ya trabaja para que se logre la permanencia es Álex Gómez, el cuarto miembro de la dirección deportiva durante la etapa de los González. Anteriormente, Juan Luna Eslava, Pedro Cordero y Emilio Vega pasaron por un cargo de peso relativo, ya que la última palabra siempre la tuvo el máximo accionista, Carlos González. Ahora Gómez afronta "todo un reto maravilloso, un regalo al que no se le pueden hacer ascos". "Vamos a trabajar durísimo, es lo único que puedo vender. No sé si luego el balón entrará o no, porque no depende de mí, pero sí que vamos a trabajar al máximo y a invertir muchísimas horas", subrayó el tarraconense, con la idea de "poder estar dónde deportivamente el Córdoba se merece", que debe ser el retorno a Primera División. Aunque el descenso está ahora mismo a tres puntos, el nuevo dirigente reconoció que realizar ahora su puesta de largo es "un acto de valentía", aunque existe el "convencimiento de que el equipo se va a salvar". El flamante nuevo director de fútbol cordobesista comentó que este proyecto se marcará "una línea única de trabajo entre fútbol base y primer equipo", por lo que se pretende es que "no haya barreras". De esta forma, "hay que intentar formar gente de casa lo máximo posible para competir el día de mañana en el primer equipo". Además, agregó que "a lo que no lleguemos se potenciará con jugadores de mucha calidad para formar un bloque competitivo". A partir de ahora, es el momento de trabajar para convertir en hechos lo que de momento al cordobesismo le suena a más promesas vacías similares a las del pasado más reciente.