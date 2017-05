Alejandro González pide tiempo para demostrar

Para los medios de comunicación locales es prácticamente imposible acceder a él, pero de vez en cuando el presidente del Córdoba, Alejandro González, aparece en escena a nivel nacional y siempre deja titulares interesantes. En una entrevista concedida al portal web Diario de Aficiones Unidas, el mandatario blanquiverde repasó la actualidad del club y se atrevió incluso a esbozar algunas líneas del proyecto para el próximo año, ahora que los rumores sobre la venta del paquete accionarial mayoritario que controla su padre, Carlos González, se acrecientan con el final de la temporada.

Alejandro González reconoce en esta entrevista que "la temporada en líneas generales no está siendo fácil, pero no por ello voy a calificarla de mala porque está siendo muy didáctica". El presidente del Córdoba prefiere ser constructivo y quedarse con el aprendizaje de cara al futuro. "Estamos creando un nuevo proyecto y estamos muy ilusionados pero no queremos transmitir demasiado para que no se entienda como una desviación de la atención. Primero hay que cumplir esta temporada, conseguir la permanencia, aceptar las críticas de nuestra afición y una vez que se cierre la temporada, transmitir lo que pretendemos para la próxima", se aventuró a desvelar, ya que según él "nuestra afición siempre está dispuesta a ilusionarse, y humildemente, creemos que lo conseguiremos".

Sobre la afición, González se mostró consciente de que "está expresando su descontento por la marcha del equipo, y por errores que se han podido cometer en el pasado e incluso en la presente temporada. Pero cuando ha tenido que empujar al equipo lo ha hecho, como en el partido del Reus". En la situación actual, el presidente quiso asumir "cualquier responsabilidad puesto que para eso soy el presidente", aunque lanzó un dardo a los responsables deportivos que se encontró al llegar al cargo (designados, eso sí, por el anterior consejo del que él formaba parte), puesto que "no es sencillo empezar cuando la temporada ya ha arrancado y hay un director deportivo con un criterio propio, diferente al que teníamos nosotros".

Alejandro también se refirió a la relación profesional con su padre y apuntó que "somos diferentes en muchas cosas, y compartimos conceptos importantes. Eso sí, reconoció que "en otras áreas diferimos" y citó como ejemplo que su padre "siempre ha admirado a nuestra afición, pero es cierto que no consiguió dar con la tecla" en la relación con ella. Esa es una de sus principales premisas para el futuro: "Nosotros vamos a intentarlo con una estrategia diferente, buscando el acercamiento a todos los sectores que busquen la unidad total, y mediando en aquellos conflictos en los que entendemos que podemos ayudar".

Cuando la incertidumbre sobre la futura propiedad del Córdoba crece por momentos, Alejandro González se reafirmó en que "a día de hoy nuestro único objetivo es conseguir la permanencia cuanto antes para empezar a trabajar en el nuevo proyecto deportivo", demostrando convencimiento en que no se producirá venta alguna durante este verano, puesto que ya tiene en mente "proyectos sociales que empezarán a salir en la campaña de abonos".

También se atrevió el presidente a lanzar una petición a la afición, a la que pidió que "entiendan que desde diciembre ha cambiado el Consejo de Administración, y es injusto que quieran olvidar ese hecho. No me gusta que me responsabilicen ni de los aciertos ni de los errores del pasado. Creo que no es injusto pedir que nos permitan trabajar y demostrarles que podemos hacerlo muy bien". Es más, acto seguido lanzó una promesa que habrá que evaluar en el futuro, porque "si al acabar la próxima temporada el club no ha mejorado en las diferentes áreas, es decir, que nuestro trabajo no ha generado un valor añadido, el Consejo de Administración dejará paso a otro equipo gestor que sea capaz de hacerlo mejor".