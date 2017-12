Alcaraz pide máxima concentración

Lucas Alcaraz tiene experiencia de sobra para saber qué puede encontrarse mañana ante el Córdoba. Y pese a la condición de colista de la escuadra blanquiverde ha advertido que "no hay partido que no sea difícil, ni partido que no se pueda conseguir", ya que "tan difícil es jugar contra el que va por debajo tuya como tan asequible puede ser jugar con el que va por encima".

Con el aval de su pasado cordobesista, el granadino advirtió que el CCF "es un equipo más, con una dinámica no buena, que tiene más problemas al ser una ciudad importante". "Siempre han ido entre quince y veinte mil personasl al estadio, tienen una afición importante y cuando en el deporte profesional las cosas no salen, hay más presión alrededor. Sí que es cierto que allí hay mucha pasión por el equipo y eso ayuda o aprieta", continuó.

El técnico del Almería lamentó las numerosas bajas que tiene su equipo y consideró "inaudito" el hecho de llevar dos semanas seguidas con esa misma cifra de ausencias. Pero a pesar de este contratiempo, indicó que el objetivo de su equipo es "llegar a Navidad de la mejor forma posible, sacando el mayor número de puntos posibles, y a partir de ahí intentar regularizar la situación de las bajas". Así, el granadino abogó por centrarse más en el estado de su equipo que en los rivales y "estar pendientes de cómo" se sostiene.

"Es una semana en la que vamos a jugar con lo que tenemos, porque evidentemente la capacidad para elegir se reduce muchísimo, y con lo que hay tenemos que darle la mayor coherencia futbolística posible para que se manifiesten las virtudes y se escondan los defectos que podemos tener", argumentó.

Alcaraz subrayó que lo importante es buscar la victoria ante el Córdoba, porque éstas "influyen mucho en la confianza y en muchas cosas", y además necesitan "los puntos", con lo que "hay que pensar en cómo" encarar el partido, qué quieren hacer y con qué futbolistas, y a partir de ahí "estar concentrados lo máximo posible".