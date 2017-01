"Ahora hay que estar todos unidos"

Con mal sabor de boca tras la eliminación del CCF de la Copa del Rey compareció Luis Carrión en sala de prensa. "Ha sido un palo" pero ahora "hay que estar unidos", expuso en su mensaje el preparador catalán.

El duro revés sufrido no debe influir en "nada" en lo que queda de temporada. "Creo que si en la primera parte nos vamos con una renta mayor o en la segunda no nos meten ese gol un poco raro, creo que el equipo habría dado otra cara", comentó el técnico barcelonés. Una de las claves es que "nos pesa demasiado cualquier cosa negativa, sobre todo en casa, más que fuera". "Eso hay que cambiarlo como sea porque estamos jugando en nuestra casa y hemos hecho una gran primera parte, con ocasiones, haciendo las cosas bien y prácticamente no nos llegaron", reconoció el entrenador cordobesista. Además, añadió que "si podemos hacer eso durante 45 minutos, no porque haya algo negativo se puede dejar de hacer".

Preguntado por si puede afectar la eliminación, Carrión señaló que "estoy jodido por perder, está claro, pero somos profesionales y ahora vamos a ir a Girona a hacerlo bien y a intentar ganar, no tiene porque influir en lo que pase allí". Sin pase a cuartos, ahora toca poner los cinco sentidos en el campeonato liguero, en el que el domingo toca visitar Montilivi para medirse a un Girona que marcha segundo en la clasificación. "Vamos a ir a intentar hacer las cosas bien y acercarnos a los puestos de arriba", apuntó el técnico catalán. De hecho, cree que "hay que cambiar momentos del juego en los que nos vamos del partido, como el día del Cádiz, en los que nos meten un gol pero aún queda mucho tiempo". "Estamos en nuestro campo, con nuestra gente y tenemos que ir todos a una. Espero que esto no influya en nada, porque nosotros vamos a seguir trabajando para hacer puntos en liga", reconoció el preparador blanquiverde.

También indicó que "la primera parte ha sido muy muy buena. En la segunda, hemos tenido mucha prisa, no hemos estado bien con el balón y hemos presionado regular". De hecho, reiteró que "ha sido parecido a los últimos minutos del partido ante el Cádiz, con la sensación de que estaba todo perdido". "Pero yo soy el tío más optimista del mundo y quiero que los jugadores sean como yo. Hay que estar todos juntos, unidos y me gustaría que todo el mundo fuera positivo", expuso el entrenador barcelonés. "Hoy -por ayer- ha sido un palo pero estamos a dos puntos del play off", por lo que ahora "hay que pensar en Girona y en sacar los tres puntos allí".'