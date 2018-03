Agra sólo piensa en el Betis pese a las llamadas de Italia

El Córdoba comunicó ayer que está a punto de completar un tercer autocar de aficionados para estar el domingo en Tarragona. En un mensaje en las redes sociales, el club informó que al cierre de taquillas faltaban 25 plazas, recordando que el viaje es gratuito y las entradas en el Nou Estadi serán a un precio de 20 euros. De esta manera está ya garantizada la presencia de más de un centenar de seguidores cordobesistas en esta nueva final.

El Comité de Competición de la RFEF ha dejado sin efecto la primera cartulina amarilla que Arcediano Monescillo mostró a Fede Vico en la cita del pasado domingo, por una acción con Jovanovic en el minuto 32. Con todo, como el cordobés tenía cuatro, es baja para esta jornada en el Lugo.

El Córdoba comenzó ayer a preparar el choque ante el Nàstic con la primera y única sesión semanal abierta al público (junto la recuperación del lunes). Desde hoy, repitiendo el plan de la jornada anterior, José Ramón Sandoval se encerrará con sus jugadores; el grupo se ejercitará hasta el sábado, cuando emprenderá viaje hasta tierras catalanas, en El Arcángel, donde el técnico puede simular mejor acciones del juego.

Tras adquirir como propio el antiguo Córdoba United, el Córdoba ya cuenta con un equipo oficial en los e-Sports. Damián, Carlos y Jorge (bajo los pseudónimos Dami, Dueñas y Wilson) son los capitanes y representarán al club en distintas competiciones virtuales en las plataformas Playstation y Xbox.

No se plantea Salvador Agra otra cosa que permanecer en el Betis, al menos hasta el final de temporada, pese a que viene entrando menos en los planes de Pepe Mel desde hace algunas semanas. Incluso el luso no hace caso a las llamadas que viene recibiendo del fútbol italiano, donde diversos equipos han preguntado por su situación de cara a este mercado invernal.

La web tuttomercatoweb.com informó ayer del interés de Genoa, Palermo, Pescara y Torino por hacerse con los servicios del extremo luso e incluso se plantearía la opción de una cesión, pero el entorno de Agra ya conoce que la intención del extremo es la de continuar en el Betis, donde quiere progresar como jugador y confía en volver a tener la confianza de Mel, que lo colocó como titular en las seis primeras jornadas del campeonato liguero.

Curiosamente, tras su mejor partido, el día del Atlético cuando anotó un gol y participó activamente en otro, Agra ha ido perdiendo importancia en los planes del entrenador verdiblanco, que luego lo volvió a colocar como titular en la victoria ante el Real Madrid, mes y medio después de su última aparición liguera ante la Real Sociedad.

En la Copa del Rey, Agra ha sido titular en los tres partidos que el Betis lleva disputados, aunque su rendimiento no ha sido el esperado. Sus ganas de agradar y de ganarse un sitio lo revolucionan en exceso, lo que lo lleva a cometer demasiadas imprecisiones. Ahora, el extremo portugués quiere centrarse únicamente en el cuadro verdiblanco, donde está contento con el trato del vestuario, y confía en ganarse otra oportunidad.

El caboverdiano Nelson no entra en los planes de Mel, quien aceptaría sin problemas su salida en el mercado de invierno, algo que el agente del defensa no ve del todo claro. "La idea del jugador es seguir en el Betis, se encuentra bien en la ciudad. En principio, no se plantea otra cosa, sin que descartemos una cesión si esta opción se presenta. Contemplamos todas las posibilidades, salir e incluso renovar", dijo su agente a eldesmarque.com

El central Pedro Geromel, que interesó al Betis el pasado verano, será baja en el Mallorca, al ser sancionado ayer con un partido por el Comité de Competición, al cumplir ciclo de amonestaciones. Caparrós ensayó con el canterano Bigas como pareja de Nunes, aunque Fontàs o Conceiçao tienen opciones.

La juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de investigar el presunto delito de apropiación indebida por parte de Manuel Ruiz de Lopera entre otros asuntos mediáticos, seguirá un mes más de baja por enfermedad tras presentar un nuevo parte médico, según informaron ayer fuentes judiciales.