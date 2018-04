Abril, para la confirmación

Para bien o para mal, como suena en el himno, el mes de abril marcará el futuro del Córdoba esta temporada. El conjunto blanquiverde, a cinco puntos de la permanencia cuando restan nueve jornadas, se enfrenta en las próximas cuatro semanas a un calendario que le depara enfrentamientos con sus tres compañeros en la zona de descenso, además de la visita a El Sadar. Además, y por si fuera poco, habrá siete duelos directos más entre los otros nueve conjuntos que todavía siguen en la carrera por la salvación, cuyo cuadro de encuentros es bastante más exigente, al menos sobre el papel, que el que tiene por delante el equipo de Sandoval.

Después del frenazo de las dos últimas semanas ante equipos en la pelea por el play off de ascenso, con un empate ante el Oviedo y la derrota del sábado con el Numancia que dejó en cinco la serie de citas sin perder, el CCF tiene que retomar su carrera hacia la salvación lo más pronto posible. Si bien ese uno de seis apenas ha supuesto pasar de estar a cuatro puntos a quedarse a cinco de la permanencia, cada vez quedan menos jornadas y la remontada tiene que volver a tomar cuerpo en el verde.

Y más con el calendario que los blanquiverdes tienen por delante. Sobre todo en un mes de abril que puede ser clave. El Córdoba recibirá en casa a los dos últimos, el Sevilla Atlético y el Lorca, que llega el próximo domingo a El Arcángel siendo conocedor de que sus opciones de permanencia son mínimas pese a su victoria de la pasada jornada. Ambos están a 15 puntos de la permanencia cuando apenas quedan 27 en juego, por lo que ni tan siquiera un pleno que los dejaría en 49 podría significar la salvación. Eso sí, el honor y la ausencia de presión puede convertir a ambos en rivales más difíciles de lo que cabría esperar e invitados a sorpresas para quien no se ande con ojo en estas citas finales.

Además, los blanquiverdes visitarán Pamplona, en la matinal del domingo 15, para medirse a un Osasuna en el sprint por el play off, y León, en el choque que echará el cierre a abril. Esa batalla ante la Cultural, que a día de hoy tiene un punto más y ve la salvación, por tanto, a sólo cuatro, se antoja vital, aunque para ello será fundamental ver en qué condiciones salvan cada uno los tres obstáculos anteriores. Porque como reza el vestuario cordobesista de un tiempo a esta parte, este camino se debe recorrer partido a partido.

Así, cada semana tocará echar un vistazo a la tabla, a qué han hecho los rivales y ver a qué distancia está el objetivo. La última, marcada por la suspensión del Huesca-Albacete por el accidente del excordobesista Pelayo, dejó la escapada ya por encima de los 40 puntos del Alcorcón, que ha llegado a los mismos 41 que tenía ya el Reus. Eso sí, ambos, incluso el propio bando manchego (44), tienen aún que seguir mirando hacia abajo, aunque con la tranquilidad de gozar de un colchón del que otros no pueden presumir.

En total, contando con el Córdoba, son diez los que siguen inmersos en esta crono por la salvación. Y eso hace que, dejando a un lado los tres partidos a vida o muerte a los que tienen que hacer frente los blanquiverdes, durante este abril haya otros siete duelos directos, citas de las que tendrán que estar muy pendientes Sandoval y compañía. El primero será el próximo sábado en el Mini Estadi, con el filial del Barça, que ahora marca la frontera entre el infierno y la gloria, y la Cultural de protagonistas.

Pero no sólo eso, sino que el calendario inmediato de esos enemigos del CCF parece, sobre el papel, un punto más exigente. Sin ir más lejos, esta jornada el Almería visitará a un Cádiz a dos puntos de un ascenso directo en el que están el Sporting, que recibirá al Reus, y el Rayo, visitante del Albacete. El Alcorcón recibirá a un Numancia enganchado al play off, premio por el pelean también un Tenerife que recibirá al Sevilla Atlético y un Valladolid que irá a Tarragona. Pero claro, nada tendrá sentido si el Córdoba no gana su final al Lorca.