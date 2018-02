Una vuelta de tuerca a la clásica taberna cordobesa

Morena Clara es una película española de 1936, dirigida por Florián Rey y protagonizada por Imperio Argentina, que fue uno de los grandes éxitos del cine español antes del estallido de la Guerra Civil. Aquel célebre filme, 80 años después, sirvió de inspiración a Francisco Borrego y Carmen Cobos, una pareja cordobesa, para poner en marcha su taberna en la Avenida Isla Fuerteventura. "Queríamos un nombre que sonara tradicional pero nos queríamos alejar de los tópicos y, dándole muchas vueltas, empezamos a pensar en el cine antiguo; no queríamos algo demasiado reconocible, y nos gustó mucho la idea de esta película", cuenta Francisco Borrego, que explica así la idea sobre la que se puso en marcha su negocio.

La Taberna Morena Clara es precisamente eso, un establecimiento hostelero con aire de tradicional, sobre todo en la calidad de las elaboraciones de su cocina, a cargo de Carmen Cobos, que tiene la máxima de que todo lo que sirve a sus clientes es cocina casera al cien por cien, pero también un bar con personalidad y sello propio, con un toque de originalidad que se agradece. "En nuestra cocina trabajamos todo con producto local de la mayor calidad posible, ajustando los precios mucho", cuenta Francisco Borrego, que garantiza además que "todo lo elaboramos nosotros y no se compra nada congelado", algo que quizás les haga "ganar un poco menos, pero nos da ese plus de calidad que pocos sitios pueden tener".

La calidad de sus platos es la mejor garantía de un negocio que abrió el pasado mes de octubre

Si algo tienen las tabernas cordobesas más clásicas es lo bien que se come en ellas, y ese sello no lo han querido perder Francisco Borrego y Carmen Cobos en su negocio. Entre sus especialidades, Morena Clara cuenta con el clásico flamenquín aunque "lleva jamón ibérico de Los Pedroches", cuenta Francisco, que apunta además que "tenemos algunos tipos más -uno de lacón y queso, otro de rabo de toro y jamón ibérico-, además platos de algunas recetas de casquería como los riñones al Jerez o las mollejas de cordero, platos muy clásicos que ya no es fácil encontrar en muchos sitios". La carne también es un fuerte de la cocina de esta taberna, con recetas como la caldereta de venao, las carnes de Los Pedroches a la brasa o algún corte de retinta, carne de primera calidad procedente de Cádiz.

Además de su buena cocina, la Taberna Morena Clara destaca por sus desayunos de calidad, en los que también ofrece la mayor calidad posible con los productos de la tierra por bandera, como el jamón ibérico en lonchas de sus tostadas, "el desayuno más solicitado por los clientes", apunta Francisco Borrego. Desde las 9:30 hasta la noche, y con la salvedad del martes -día de descanso del personal-, la Taberna Morena Clara permanece abierta, brindando a sus clientes la calidad característica de las tradicionales tabernas, con el aire diferenciador de un negocio fresco y que arrancó su andadura el pasado mes de octubre, pero que ya es un referente en su zona, gracias al buen hacer de Francisco Borrego y Carmen Cobos.