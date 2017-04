"Los voluntarios son la razón de ser de Cruz Roja, sin ellos no funciona"

Abogada de profesión, montillana de nacimiento y voluntaria de corazón. Cándida Ruiz llegó a la presidencia provincial de Cruz Roja Córdoba tras estar algunos meses como vicepresidenta, cuando al frente de la institución humanitaria se encontraba Fernando Veloso. Compagina su labor como abogada con la de voluntaria de una organización que da servicio a miles de personas en toda la provincia. Además, también tiene bastante claro que su familia es lo primero y que a ésta siempre le transmitirá los valores que se desprenden de Cruz Roja.

-¿Cómo comienza su vínculo con Cruz Roja?

Intento quitarle horas al sueño para llevarlo todo hacia adelante, no puedo quejarme, tenemos que dar gracias por todo lo que tenemos"

-Comienza hace ya algo más de tres años, cuando me piden que colabore en una comisión autonómica que se dedica a destacar el principio de transparencia de Cruz Roja y controlar las infracciones que se puedan cometer, dar limpieza a la institución. Era instructora de expedientes disciplinarios, algo muy ligado a mi profesión, abogada, y cuando me pidieron que colaborara en algo de ayuda a los demás, como es Cruz Roja, no me negué. No tenía ningún contacto con gente de Córdoba y, para mí, Cruz Roja era una gran desconocida. Dicen siempre que Cruz Roja es la por todos conocida pero la gran desconocida, para mí también. Mi colaboración era muy puntual y en la instrucción de expedientes disciplinarios no tenía mayor conocimiento. Sí es cierto que a través de la comisión conocí a personas a nivel autonómico muy implicadas en la institución y descubrí en ellas muchos valores humanos y profesionales. Me llamó mucho la atención la calidad de aquellas personas y, sorprendentemente, me llamaron un día. Yo dije que se estaban confundiendo porque no me sentía representativa. Ya me dijeron que buscaban una mujer y, comencé cuando mi querido Fernando Veloso estaba como delegado especial en funciones de presidente, estuve un tiempo de vicepresidenta, a partir de marzo de 2016, hasta que ya se convocó el proceso electoral. Les dije que a ver si encajaba dentro de la institución, si era posible compatibilizar mi vida personal y la profesional con una dedicación a los demás. Pero es un proyecto ilusionante que te engancha y al que tengo mucho que agradecer porque aporta muchísimo más de lo que uno pueda dar.

-¿Sigue ejerciendo como abogada?

-Sí, es mi profesión, esto es una colaboración.

-¿Y cómo logra compaginarlo?

-Cada día es un poco mejor. Cuando las cosas cambian un poco tienes que adaptarte y esa es la cuestión. Mi familia, por supuesto, siempre es lo primero en la escala de valores de mi vida, pero cuando me ofrecieron esta oportunidad de crecimiento personal, tenía que estar con Cruz Roja. Es mucha la actividad que tiene en Córdoba y mucha responsabilidad en el sentido administrativo, pero son muchas más las alegrías que uno siente por dentro y te hace ver la vida de otra forma. Intento quitarle horas al sueño para llevarlo todo hacia delante, pero no puedo quejarme, tenemos que dar gracias por todo lo que tenemos.

-¿Supone una gran responsabilidad la presidencia de Cruz Roja teniendo en cuenta la cantidad de voluntarios y trabajadores?

-Por supuesto. La responsabilidad al principio pesa, cuando lo conoces, ya no. No pesa porque te das cuenta del gran equipo que conforma la institución y la capacidad de entrega de los voluntarios y, eso te hace muy fácil el camino. Lo que te impone la responsabilidad al final se hace cómodo con la solidaridad de la ciudadanía. Cuando me invadió la responsabilidad fue porque no sabía cuánto era capaz de entregar, pero estoy en disposición de hacerlo.

-¿Qué tal es la situación actual de Cruz Roja en Córdoba?

-Ahora tenemos un equipo de unos 200 trabajadores (sin contar los del hospital), 3.500 voluntarios y unos 15.000 socios. Cuando llegué, la situación que me encontré es que los números me desbordaban, sobre todo la cantidad de personas que son atendidas; desde una ayuda para pagar la luz hasta el proyecto de atención integral que tenemos ahora, un programa que se inició en 2016. Por eso, cuando llego lo que me llama la atención es la actividad que tiene Cruz Roja, la cantidad de despliegue en todo el sentido y, sobre todo, estar cerca siempre de los más vulnerables.

-¿Se ha visto Cruz Roja desbordada en alguna ocasión por no tener capacidad de atender tanta demanda?

-Es una institución que lleva muchos años y tiene mucha capacidad de gestión, además de trabajadores y voluntarios muy formados y comprometidos. Incluso en situaciones de crisis el despliegue de Cruz Roja ha sido capaz de dar respuesta a los problemas que se han ido dando. No se anticipa, pero si prevé de alguna manera la situación social, es capaz de dar una respuesta hasta en una situación límite como ha sido un terremoto, por ejemplo. No se desborda, da una respuesta a gran nivel porque se compone de personas de gran nivel.

-¿Potenció la crisis la labor de Cruz Roja?

-Lo ideal sería que instituciones como Cruz Roja no existieran, pero la realidad es otra. Tenemos que estar para dar respuesta a lo que hay. En situaciones de crisis el nivel de atención y las personas que han necesitado nuestra ayuda han crecido, problemas de vivienda, de menores… nuestro despliegue ha tenido que ser mayor.

-¿Hay algo que Cruz Roja no pueda hacer? ¿tiene límite?

-Cruz Roja no se propone un techo, porque esa no es nuestra vocación. Nuestra vocación es estar donde están las personas que lo necesitan. Desgraciadamente las personas nos siguen necesitando y hay que saber enfocar bien la actividad. Se estudia perfectamente cuál es la situación, integramos las nuevas tecnologías para llegar a más sitios, intentamos estar en coordinación con otras instituciones… Por eso no hay techo, todo depende de las necesidades.

-Siempre se ha destacado como lo mejor de Cruz Roja a sus voluntarios.

-Los voluntarios son la razón de ser de Cruz Roja. No es una institución con voluntarios, es una institución de voluntarios. Sin ellos, Cruz Roja no funciona. El motor que hace mover esta institución es la cantidad de personas que ofrecen voluntariamente su tiempo, su dedicación, su cariño y su atención a las demás. En esto Córdoba es muy potente porque su ciudadanía es muy solidaria, tanto entregando su tiempo como su dinero. La crisis no ha disminuido el número de socios, es más, ha aumentado el número de personas que colaboran.

-Pregunta obligada por lo tanto, ¿es Córdoba solidaria?

-Es muy solidaria. El Día de la Banderita iba con la hucha -desde pequeña no recordaba haber cogido una hucha- y te das cuenta de cómo la gente quiere a Cruz Roja porque confían en la institución y porque saben y conocen la labor. La gente quiere dar lo mismo que ha recibido porque se ha empapado en los valores que se han transmitido, y no es sólo dar, es dar con calidad.

-Volviendo a los voluntarios, muchos de esos son jóvenes, muy jóvenes, ¿limpia esto la imagen que se tiene a veces de este sector de la sociedad?

-Nosotros tenemos Cruz Roja Juventud, una organización dentro de Cruz Roja, con sus propios órganos, se mueven estupendamente, son gente que trabaja con la juventud, que inculca valores y que efectivamente lo que propaga es algo distinto de lo que vemos. Eso sí, no está reñido el divertirse -el botellón por ejemplo- con todo esto, pero son muchas los jóvenes que colaboran, muchos atraídas por Cruz Roja Juventud, que ven la vida de otra manera y que transmiten esa forma de verla. Hay un potencial importante de personas que ven la vida de otra manera y que intentan que su paso por esta vida no sea un paso y nada más.

-Y no sólo jóvenes, también hay muchos mayores voluntarios, como el caso de la mujer que con 100 años seguía al pie del cañón.

-Y aún sigue en activo dando masajes, es increíble. Es la vitalidad que da este esfuerzo, la necesidad que a veces brota de uno mismo de dar a los demás; esto te añade una vitalidad que te hace seguir vivo y activo. Muchas personas cuando dejan su vida activa en el trabajo se acercan a Cruz Roja porque ya tienen más tiempo. Jubilarse no significa acabar un proyecto en tu vida, sino empezar otros nuevos, y eso es lo que hace mucha gente y da mucha vida a las personas el colaborar con los demás. La actividad voluntaria -yo soy una voluntaria más- da mucha vida.

-Y sobre programas más específicos, ¿cómo va el de la acogida de refugiados?

-Desde Cruz Roja intentamos que todos los proyectos estén conformados con el equipo más competente porque la atención que queremos prestar debe ser siempre la adecuada y procuramos cuidar a nuestros usuarios. Con el tema de los refugiados y con todos, tenemos mucha actividad. Tenemos muchos contratos temporales en relación con proyectos concretos pese a haber una plantilla muy fija.

-A veces da la sensación de que se hace un trabajo que depende más de una institución pública que de Cruz Roja.

-No es así. Nosotros somos auxiliadores de los poderes públicos. Las administraciones son plenamente conscientes de que hay espacios donde no se puede llegar. Nosotros no hacemos el trabajo de otros, hacemos el trabajo con ellos. Colaboramos con Diputación, Junta, Ayuntamiento... y estamos abiertos a la colaboración con todos porque nuestro trabajo es sumar más y son muchos años los que lleva trabajando Cruz Roja en muchas actividades y tiene mucho personal formado, mucha capacidad de voluntarios, de enfoque, de cómo se deben hacer las cosas. Realmente lo que hacemos es colaborar con los poderes públicos para llegar a veces donde no se puede llegar. Ellos no tienen el despliegue que nosotros tenemos, fundamentalmente de voluntarios, que son las personas que hacen posible todo eso.

-Y con respecto a los programas que se llevan a cabo, ¿en cuáles se percibe más necesidad?

-Las necesidades son muchas. Si ves a una familia que está pasando un mal momento te das cuenta a través de esa familia de que hay menores que necesitan apoyo escolar, que no están bien alimentados, que hay un problema de drogas, que hay problemas de personas mayores no bien atendidas, problemas de empleo... Este último ha sido muy importante, ha habido muchos proyectos de empleo en Cruz Roja, proyectos de formación donde muchas personas han recibido formación, han hecho prácticas y después han encontrado trabajo. Nuestro índice de empleabilidad es muy alto, pero la necesidad es más alta. Tocamos desde mujeres en situación de vulnerabilidad, menores, drogodependencia, mayores, inmigrantes, víctimas de la crisis, personas sin hogar... No nos centramos más en una cosa que en otra, pero últimamente sí es verdad que el problema en Siria nos ha hecho volcarnos con el programa de refugiados. Tenemos un centro en Puente Genil, el más grande de acogida a refugiados de España. Además, es un centro que lleva en funcionamiento desde los años 80-90 y, ahora tenemos otro de 50 plazas en Córdoba capital. También el año pasado se volcó mucho el esfuerzo en personas mayores porque es un colectivo que tenemos que cuidar. Nos preocupa mucho el mimo a nuestros mayores.

-¿Cómo se financia Cruz Roja?

-Pese a la crisis, las aportaciones de socios o empresas no se han frenado, al contrario. Y con el Día de la Banderita y el Sorteo de Oro ha pasado exactamente lo mismo. La gente tiene siempre buen corazón y lo bueno aflora en situaciones de crisis donde se es consciente de la necesidad y la obligación que tenemos todos de colaborar en la medida de nuestras posibilidades.

-Con la gran estima que se le tiene al hospital de Cruz Roja, ¿puede quedar ensombrecida la labor humanitaria?

-Cruz Roja tuvo una red hospitalaria de la que ya no quedan muchos centros, el de Cruz Roja es un hospital muy bueno, un resorte dentro de Córdoba con una atención magnífica. Pero la gente sabe dilucidar perfectamente que la rama hospitalaria es algo distinto a la actividad humanitaria. Pero las actividades de Cruz Roja son algo más. Además, la vocación con la nace Cruz Roja ya recogía toda esa labor.

-¿Se puede quedar con algo de Cruz Roja, algún programa, alguna persona?

-Con el corazón de las personas.