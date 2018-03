Una vivienda en el Centro es 230.000 euros más cara que en el Sector Sur

Elegir barrio para comprar un piso es algo esencial. La decisión lleva su tiempo y lo principal a tener en cuenta siempre es el precio. En el caso de Córdoba, la diferencia entre una zona u otra puede suponer hasta 235.400 euros de diferencia, teniendo en cuenta el piso tipo que se sitúa en cada punto. Este dato se extrae del informe de máximos y mínimos que cada año elabora la sociedad de tasación independiente Tecnitasa y que aporta esas zonas de las capitales de provincia españolas donde las viviendas están o bien más baratas o todo lo contrario.

En el caso de Córdoba, el Centro y el Sector Sur son esas zonas; la primera acumula los pisos más caros y la segunda, los más económicos. Aquí, entre estos dos barrios es donde se percibe esa gran diferencia de precios. Mientras en la zona centro un piso tipo cuesta de media, según Tecnitasa, 278.300 euros, en el Sector Sur no llega a 43.000. Eso sí, hay que marcar una serie de diferencias. Lo primero, el valor del metro cuadrado. En el Sector Sur, el metro cuadrado está tasado en unos 660 euros de media, mientras que en el Centro ese valor alcanza los 2420 euros, es decir, es un 303% más caro. Pero esa diferencia entre una zona y otra reside también en otro hecho, el piso tipo en cada uno de los sitios es muy distinto. Mientras en el Centro los pisos tasados miden, de media, 115 metros cuadrados, en la zona sur están en unos 65, es decir, son 50 metros cuadrados más chicos.

Eso sí, de lo que no se ha podido librar ninguna zona es de la caída de precios durante la crisis. El informe de Tecnitasa incluye los datos relativos al año 2008, cuando la crisis aún no había pegado sus coletazos más duros. En ese año, además, los pisos más caros en Córdoba no estaban en el Centro, sino en la zona Renfe, un lugar de expansión de la ciudad con nuevas promociones muy llamativas. Según el citado informe, el metro cuadrado, de media, costaba en 2008 alrededor de 3.175 euros, casi 1.700 euros más que actualmente, lo que implica una caída en el valor de la vivienda de más de un 52%. En ese año, el Sector Sur ya era el barrio con los pisos más baratos, pero no lo eran tanto como ahora. Hace unos diez años, el metro cuadrado en un piso de la zona sur era de 1.850 euros, lo que supone que el valor de la vivienda en esta zona haya caído más de un 64%. En cuanto a Renfe, la zona más cara en aquellos años, el precio del metro cuadrado llegaba hasta los 4.500 euros, si se tiene en cuenta que el metro cuadrado más caro actualmente es de 2.420 euros, en las zonas más costosas los pisos también se han abaratado, concretamente un 46,2%.