Los visados para construir obra nueva crecen un 60% durante el primer trimestre

La mejora del mercado inmobiliario es un hecho. Los datos relacionados con vivienda así lo constatan, desde el aumento de la compraventa hasta la subida en la firma de hipotecas. Otra cifra que asegura esta realidad es el número de visados concedidos para licitar nuevos proyectos, que durante el primer trimestre de este año crecieron hasta un 60% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Así lo informa a el Día el secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba (Construcor), Francisco Carmona, quien confirma una reactivación de la construcción residencial en la capital. Esta buena dinámica se mantendrá, además, durante los meses próximos, según Carmona, quien constata que la reactivación será "prolongada". Eso sí, advierte de que "el número de viviendas no va a alcanzar el nivel del boom" registrado previo a la crisis económica. Desde Construcor aseguran que estos grandes incrementos registrados en el sector inmobiliario y constructor "no es la antesala" de una nueva burbuja. Carmona explica que cualquier incremento que se registre ahora puede llamar mucho la atención, pero únicamente porque los datos anteriores estaban en niveles tan bajos que las subidas son muy significativas.

El secretario general de Construcor detalla que el incremento de los precios, otro hecho que confirma la mejora, es totalmente "normal"; unos precios que, por otra parte, suben tanto a nivel urbanístico y de suelo como de producto final.

La VPO aún no se ha recompuesto dada la paralización de los planes estatales

Sobre esto, Carmona apunta otro dato interesante y que posiciona a Córdoba en un lugar casi privilegiado y es que, cuando se ha producido esa reactivación, ya había una cantidad considerable de lo conocido como "suelo finalista", es decir, completamente urbanizado, sin necesidad de invertir en él con cantidades ingentes, es decir, listo para levantar viviendas.

Sobre los precios de los pisos, sí es cierto que se incrementan poco a poco, pero en niveles muy bajos. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los precios de la vivienda en Andalucía, el valor de las casas creció durante el primer trimestre del año un 2,1%, con subidas mucho más destacadas en la vivienda nueva (de un 4,1%) y algo más moderadas en la segunda mano (1,9%).

Esos incrementos, explica Carmona, son "normales" cuando se habla de reactivación, pero añade que al no subir ni la renta de las familias ni su capacidad de compra, tampoco lo hacen en gran medida los inmuebles. Aquí da otra de las claves a la hora de afirmar que lo que vive ahora el sector no tiene nada que ver con lo experimentado hace diez años. Y es que la merma en la capacidad adquisitiva de las familias también previene a los bancos. O, lo que es lo mismo, ahora es mucho más complicado acceder a una vivienda porque las exigencias de solvencia que establecen las entidades financieras son mucho más restrictivas que las que se imponían antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y de que se disparara la crisis.

Sobre las zonas de Córdoba donde más vivienda nueva se concentra, Carmona apunta hacia Poniente, en su sector más pegado al Hipercor. Aquí se cumple una de las máximas ya descritas en las características de la ciudad para este tipo de viviendas, y es que el suelo de Poniente, en su gran mayoría, ya está urbanizado. Eso sí, el secretario general de Construcor asegura que esto no quiere decir que no haya otros puntos de la capital donde la vivienda nueva no puede despuntar, aunque no estará tan concentrada en cantidad como en Poniente. Carmona pone como ejemplo el solar situado frente a los Llanos del Pretorio, en la zona de Colón, pero se trata de un punto muy concreto.

En cuanto a la vivienda de protección oficial (VPO), también hay algo más de movimiento, pero nada que ver con la reactivación de la vivienda libre. En este sentido, Carmona expone que los planes estatales de vivienda están "paralizados", por lo que aún habrá que esperar para ver muchas promociones de vivienda protegida. Con ello, según apunta uno de los responsables de Construcor, sí que existen procesos de negociación para el periodo 2018-2021 que precisan de un gran alto grado de consenso entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía (algo que parece salir adelante). Aquí existen además proyectos ya planteados que buscan favorecer las ayudas a la compra de un piso a gente joven menor de 35 años, además de subvenciones futuras también para pagar la renta de los inmuebles adquiridos.

También las inmobiliarias, a raíz de todo esto, viven un buen momento. Así lo explica el responsable de Inmobiliaria Cordobesa, Antonio Estévez, quien califica como "real y palpable" esa reactivación de la vivienda nueva y de la compra de la misma. En este caso, Estévez se remite hasta los años más duros de la crisis, que propiciaron un abaratamiento del suelo que vino muy bien a los promotores. En el caso de las entidades bancarias, el empresario explica también que les conviene prestar ese dinero, con las restricciones necesarias, porque son una fidelización del cliente óptima. Ello, unido a los tipos de interés en niveles muy económicos, propicia que el mercado se mueva de nuevo.

Eso sí, Estévez reconoce también que se está produciendo un nivel de encarecimiento a medida que aumenta la demanda, algo que la lógica económica deja claro. En todo caso, al igual que desde Construcor, desde esta inmobiliaria apuntan a un incremento de los precios de "manera moderada", ya que todavía no existe una demanda muy significativa, lo que deriva a su vez de lo que ya se ha contado, no todas las familias disponen de la cantidad necesaria para poder meterse en un piso.

Sobre las características de la nueva vivienda, esta inmobiliaria habla de un piso tipo de tres dormitorio y dos baños, situado en esa zona de Poniente, pero también salpicada alrededor de la ciudad en pequeñas promociones. Sobre la VPO, Estévez entiende que los requisitos exigidos al comprador son demasiado altos. De ahí que las familias que puedan adquirir una vivienda libre vayan a decidirse por ésta y no por la protegida.

Lo que está claro es que la venta de vivienda vive ahora un buen momento tras pasar unos años estancados en los que ni se construía ni se vendía. El alquiler se posicionó como la mejor alternativa, ahora, los precios por alquilar y los de una hipoteca son tan similares que los cordobeses se decantan casi siempre por la segunda opción.