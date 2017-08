Los viajeros que optan por apartamentos turísticos se quintuplican en una década

El turismo ha evolucionado de manera considerable en la última década y, con él, la forma de viajar. Si antes disfrutar de unas vacaciones fuera de la ciudad de origen era una opción de ocio sólo reservada para los más privilegiados, ahora se entiende casi como una necesidad y forma parte de los planes de la mayoría de la sociedad. Así lo demuestran los datos sobre el movimiento de turistas, ya no sólo en Córdoba, sino en el resto del mundo. Unos viajeros que cada vez buscan más comodidad y optan por alojamientos lo más parecido a una casa en lugar del tradicional hotel. Sólo así se entiende la espectacular evolución que ha experimentado tanto el número de viajeros que opta por este tipo de alojamiento como las plazas disponibles en esta categoría. Según los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los visitantes alojados en apartamentos turísticos se han quintuplicado en la última década. Así, en 2007 -año en el que por primera vez la provincia logró el récord del millón de turistas-, sólo 5.140 se decantaron por esta fórmula entre enero y junio de ese año, mientras que en el primer semestre de 2017 la cifra se eleva hasta los 24.972. Se trata de un incremento bastante significativo que va en consonancia con la evolución de los apartamentos disponibles, que han pasado de los 71 contabilizados en 2007 a los 286 existentes en la provincia al cierre de junio de este año. Estos edificios ofrecían 331 plazas hace una década, mientras que ahora superan las 1.000. Hay que tener en cuenta, no obstante, que esta estadística recoge los apartamentos turísticos que están dados de alta y legalizados, aunque la oferta real, tal y como han denunciado en muchas ocasiones los empresarios, sería mucho menor debido a las marcas que operan sin licencia o a las personas que aún no han regularizado su situación como vivienda vacacional.

Pese a este incremento -y teniendo los datos contabilizados por esta estadística-, los viajeros alojados en apartamentos son todavía insignificantes si se compara con el turista convencional, el que elige el hotel. De hecho, entre enero y junio de este año los visitantes que durmieron en Córdoba en un establecimiento hotelero alcanzaron los 619.333. De esta manera, los que optan por el apartamento sólo suponen un 4% de los turistas que llegan a la provincia de Córdoba.

Con el objetivo de regularizar este tipo de alojamientos, la Junta de Andalucía elaboró un decreto para registrar estos inmuebles. En Córdoba ya se han inscrito más de 300 viviendas destinadas a acoger a visitantes. Fue en mayo de 2016 año cuando entró en vigor el decreto que regula este tipo de alojamientos y que tiene como finalidad integrar a estas viviendas dentro de la oferta reglada y evitar competencia desleal con el resto de modalidades. Las viviendas destinadas a fines turísticos se inscriben dentro del citado registro a fin de dar cobertura jurídica tanto a los clientes como a los propietarios, así como al resto de ofertantes de otras modalidades (hoteles o apartamentos, por ejemplo). Es sin duda un sector en auge durante los últimos años que se ha visto beneficiado por la aparición de numerosas aplicaciones para móvil, como Airbnb o Wimdu, que sirven para ofertar la vivienda a terceros para que pasen una temporada o para buscar un alojamiento de este tipo.

En líneas generales, esta nueva normativa pretende garantizar una serie de requisitos mínimos de calidad que aportan los alojamientos tradicionales, de forma que se garanticen los derechos de los usuarios y se evite así la citada competencia desleal, los fraudes o el intrusismo. De la misma forma, al tener que llevar un registro documental de los huéspedes, se garantiza la seguridad pública.