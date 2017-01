La mesa de veladores volverá a reunirse hoy sin el comercio ni la hostelería

La Asociación Empresarial de Hostelería de Córdoba (Hostecor), la asociación profesional Córdoba Apetece y la Federación Provincial Comercio Córdoba siguen en pie de guerra. Las tres formaciones aseguraron ayer que entienden que "no ha cambiado la situación que motivó su salida de la mesa de veladores", por lo que no tienen previsto atender la convocatoria prevista para hoy.

Las tres organizaciones, que abandonaron el pasado octubre la mesa por considerar que no se daban ni las condiciones para el diálogo ni se mantenían los objetivos que auspiciaron su creación, lamentó "que no se haya producido la modificación de estas circunstancias pese a la disposición favorable que han venido mostrando desde el primer momento y por lo que siguen haciendo votos". Al mismo tiempo, consideraron que el desarrollo de una reunión con la denominación de mesa de veladores "sin la presencia de estas entidades no es más que una usurpación de la misma, ya que esta convocatoria carece del carácter de foro de diálogo al que se le dotó con su constitución entre todas las partes implicadas en el asunto".

Hostecor, Apetece y Comercio Córdoba confiaron en que "en el menor plazo posible pueda producirse su reincorporación a la mesa de veladores porque se haya recobrado el sentido con el que se creó, que no es otro que auspiciar un clima de entendimiento que facilite la convivencia dentro, como las tres entidades han defendido siempre, del cumplimiento de la normativa".

La hostelería y el comercio han hecho caso omiso al llamamiento que hizo el primer teniente de alcalde, Pedro García, cuando pidió que volvieran a la mesa que se iba a convocar a primeros de año. La decisión de la marcha se produjo en octubre después de que la Policía anunciara que iba a retirar veladores en 40 terrazas por incumplir la normativa, mientras que Hostecor denuncia dos días después una campaña municipal contra el sector por los veladores. Con su marcha, en la mesa de veladores -que ya se ha reunido en una ocasión- sólo están representados ya los vecinos afectados y el propio Consistorio. Las relaciones entre el sector y el gobierno municipal, por tanto, no han mejorado en este tiempo.