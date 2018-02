Más de una veintena de niñas pide en 2017 ayuda a la Junta por maltrato de sus parejas

La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Córdoba, María de los Ángeles Luna, informó ayer de que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba prestó el pasado año atención psicológica especializada a 22 niñas de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años tanto de manera individual como grupal por maltrato de sus parejas. "A ellas y a sus padres, para que sepan cómo enfrentarse a una difícil situación de este tipo", anotó la coordinadora del IAM en Córdoba, Ana Díaz. "Se trata de una cifra parecida a la de años anteriores. No podemos saber si son más o menos las niñas que sufren maltrato de ese tipo dado que hay muchos casos que no salen a la luz; nosotros sólo podemos saber la cifra de las que vienen a que les ayudemos. No obstante, insisto en que hay muchos casos más", relató la coordinadora del IAM en Córdoba. "En los últimos años han sido unas 530 las adolescentes a las que el IAM ha prestado ayuda de este tipo en toda Andalucía", relató Luna.

"Es preocupante que la menor de las menores a las que atendimos el pasado año en Córdoba tenga tan sólo 12 años y medio. A esa edad son niñas, pero ellas, por la educación social que se les está dando tanto en el cine, como en la música, como en la publicidad, creen erróneamente que son mujeres y también tienen idealizado un amor romántico que no es tal y que se puede convertir en tóxico", reiteró la coordinadora del IAM.

Luna y Díaz realizaron estas declaraciones durante la presentación de la campaña institucional que, con motivo del Día de los Enamorados -ayer, 14 de febrero- la Junta ha dado en llamar No me quieras tanto, quiéreme mejor, una campaña que en las redes sociales lleva el hashtag #QuiéremeMejor y que tiene como objetivo "visibilizar esos mitos aprendidos en el sistema patriarcal, para enseñar a las y a los adolescentes a detectar las relaciones tóxicas, desmontar esos mitos y empoderar a las chicas frente a actitudes machistas, ahondando en la idea de que un amor sano no debe tener la carga de lo infinito, del para siempre, de que todo lo aguanta". Esta campaña trata de desmontar los mitos del llamado amor romántico.