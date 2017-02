Los vecinos rechazan el proyecto de Adif para el paso a nivel de Alcolea

La historia se vuelve a repetir. En 2008 los vecinos de Alcolea -agrupados en la Plataforma Fuera Vías de Alcolea- rechazaron un proyecto del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para eliminar un paso a nivel, porque entendían que ese proyecto no solucionada los problemas que tienen que soportar en la barriada por el paso continuado de los trenes.

Ahora, Adif ha vuelto a sacar a licitación la supresión del paso a nivel de Alcolea y la plataforma vuelve a oponerse a este otro proyecto -que cuenta con un presupuesto de 620.000 euros y 12 meses de ejecución de obras- ya que no contempla el cambio de trazado de las vías fuera de la barriada, un cambio que los vecinos vienen reclamando desde hace ya décadas y único proyecto que aceptan. "Nuestra postura sigue siendo la misma. La reivindicación de la Plataforma Fuera Vías de Alcolea es y ha sido siempre la supresión de las vías a su paso por el casco urbano de Alcolea", sentencia el presidente del colectivo, Carlos Ballesteros, en un comunicado remitido a el Día. Y la postura vecinal sigue siendo la misma porque para ellos el problema de las vías "no es sólo el paso a nivel", también lo es el ruido que tienen que soportar constantemente por el paso de los trenes, las mercancías peligrosas a las que están expuestos constantemente y el hecho de que no existe protección en dos kilómetros de vías, lo que, según defienden, es un peligro también constante para pequeños y mayores.

La Plataforma Fuera Vías de Alcolea considera que la solución propuesta por Adif para la eliminación del paso a nivel "crearía una barrera arquitectónica más en la barriada y no da solución a ese paso de mercancías peligrosas, al ruido y a ese peligro de las vías sin proteger", tal y como refiere Ballesteros en el comunicado remitido a este periódico.

Desde Adif puntualizaron que el proyecto licitado se limita a eliminar simple y llanamente el paso a nivel. El nuevo trazado que pretende la Plataforma requeriría de una inversión mucho mayor. "Lo que está haciendo Adif es poner un parche con la medida más barata y dejándole a la barriada el problema sin resolver", defienden desde el colectivo vecinal, desde donde insisten en que desde hace más de dos décadas los distintos grupos políticos que han ido pasando por el Ayuntamiento de la ciudad han pedido lo mismo, que se modifique el trazado. Además, "todas las mociones aprobadas en el Ayuntamiento de Córdoba han sido pidiendo un nuevo trazado ferroviario para eliminar las vías en el casco urbano de Alcolea", incide en el comunicado.

Ballesteros insiste en el respaldo que tienen del Ayuntamiento recordando que la última moción aprobada por el Consistorio -el pasado 17 de enero- al respecto incluía la creación de una comisión compuesta por el Ayuntamiento, el Consejo de Distrito y la Plataforma Fuera Vías de Alcolea para hacer un seguimiento efectivo y activar acciones para llevar a cabo los acuerdos para suprimir las vías en Alcolea. Además, detalla que también hubo mociones para la supresión de los pasos a nivel en los años 2009, 2011 y 2013, así como "las históricas mociones en este mismo sentido presentadas en el Congreso de los Diputados, en el año 1998 por IU y en el Senado en el año 1996 por el PSOE", concluye.