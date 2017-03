Los vecinos creen "precipitado y radical" el traslado de la carrera oficial

El Consejo de Distrito Centro considera "precipitado y radical el cambio que se está haciendo de la carrera oficial". El colectivo vecinal defiende que se tenían que haber realizado con anterioridad los informes técnicos necesarios de movilidad y de seguridad "y haber participado de la propuesta a los vecinos afectados, ya que de lo único que hemos tenido conocimiento desde el Ayuntamiento es la presentación por parte del mismo de un plano donde se mostraba la colocación en el exterior de palcos y sillas y de los espacios de seguridad que quedarían para el tránsito de personas, espacios que creemos que van a llevar a la privatización de la calle", según detalló ayer la presidenta del Consejo de Distrito Centro, Juana Pérez. Asimismo, les preocupa la ocupación del Patio de los Naranjos por palcos y sillas y muestran su "temor hacia lo que pueda ocurrir con la aglomeración de personas en su interior".

Pérez insistió en que el órgano vecinal no cuestiona la solicitud de la Agrupación de Cofradías de traslado de la Carrera Oficial al entorno de la Mezquita-Catedral, pero denuncia que desde que se empezó a conocer la idea del posible traslado de la carrera oficial "en ningún momento ni la Agrupación de Cofradías ni el Ayuntamiento han contactado con este Consejo y por tanto no hemos tenido conocimiento del proyecto, solo a través de la prensa". Para añadir que "desde el Consejo de Distrito Centro ante todo nos preocupa la movilidad, la seguridad de los asistentes y la accesibilidad de los residentes y con los problemas restrictivos que nos van a provocar, lamentamos que el Ayuntamiento aún no nos haya presentado el proyecto final, donde se incluyen recorridos de las cofradías y horarios de las mismas, y más aún nos preocupa que a un mes de la Semana Santa la Subdelegación de Gobierno no tuviese conocimiento del proyecto y que no se haya convocado con mucha mayor anterioridad la Mesa de Seguridad".

Pérez relató que desde el Consejo de Distrito Centro consideran que la mejora de la celebración de la Semana Santa "no puede implicar olvidarse de los objetivos de seguridad de los asistentes a la misma y de la accesibilidad y movilidad a las viviendas de los residentes y a los comercios de la zona". E insiste en que el colectivo vecinal responsabiliza de los posibles incidentes que se pudieran producir durante la próxima semana al gobierno de la ciudad y a la Subdelegación de Gobierno "que son las instituciones que tienen responsabilidades y pueden dar cobertura en lo referente al orden público y la seguridad ciudadana".