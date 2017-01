Los vecinos piden al Ayuntamiento que Capitulares sea semipeatonal

El Consejo del Movimiento Ciudadano pidió ayer que la calle Capitulares sea semipeatonal tras su reforma y permita de esta manera el paso de ciertos vehículos. "Parece más adecuado favorecer formas de semipeatonalización y de coexistencia entre las diversas actividades que se encuentran en el Centro y Casco de nuestra ciudad", argumentaron desde el órgano vecinal. Y es que, añadieron, las peatonalizaciones absolutas están "originando una apropiación de la calle y las plazas por veladores, toldos o fruterías". El Movimiento Ciudadano advirtió de que el corte total al tráfico de una vía "no puede basarse en favorecer la actividad comercial y hostelera" y pidió así al Ayuntamiento que tenga también en cuenta a los residentes de la zona a la hora de tomar una decisión definitiva.

El ente presidido por Juan Andrés de Gracia remitió al Plan de Accesibilidad del Conjunto Histórico, donde se recoge todo lo relativo al cambio de tráfico en las calles del Centro. Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, este documento debería ser la guía en procedimientos como el de Capitulares, al tiempo que denunció que el Ayuntamiento ha actuado "al margen del mismo".

El plan es que María Cristina vuelva a ser peatonal, como lo era antes de la obra

Aunque reconocieron que habría que actualizar alguna de las propuestas de este plan, los vecinos criticaron que muchas decisiones tomadas en esta materia a lo largo de los últimos años han derivado en una "disfunción" que han tenido que soportar los residentes de la zona, como los de las calles Alfaros o de la Feria.

Las críticas de los vecinos se centraron en varios puntos, pero es cierto que insistieron en que el objetivo de la peatonalización debe ser una mayor accesibilidad y no únicamente el favorecer al comercio. De esta forma, explicaron que la adaptación del Casco y el Centro en el caso de Córdoba no se puede comparar con otras ciudades, dado sobre todo sus grandes dimensiones, y añadieron que su apuesta es incluir lo residencial y "no sólo los servicios", apostillaron.

Por lo tanto, al tiempo que recomendaron al Ayuntamiento favorecer el tránsito peatonal también incluyeron el de los ciclistas y el transporte público (tanto taxis como autobuses), así como la necesidad de crear entradas y salidas para los vehículos de los residentes, sus familiares o los camiones de descarga.

La propuesta concreta para la calle Capitulares que planteó el Consejo del Movimiento Ciudadano habló de esa semipeatonalización que mantenga la salida abierta para residentes (lo que para los vecinos sería un número muy "limitado" de coches) y para los taxis, de forma que puedan ir hasta el Norte de la ciudad sin tener que dar mucha vuelta. Además, eso solucionaría otra de las claves que han surgido con el corte del tráfico y es el estado en el que se quedaría la calle María Cristina, ahora vía de desagüe, motivo de crítica de los hosteleros de este punto. De permitirse el paso de ciertos vehículos, apuntaron, María Cristina podría quedarse totalmente peatonal. Aquí también consideraron que sería oportuno permitir "una línea" de veladores.

En cuanto a los autobuses, se habla de implantar dos líneas de microbuses con una frecuencia máxima de cinco minutos entre ellos y que estén conectados con las líneas que bordean el Centro (Ronda de los Tejares o Paseo de la Victoria). Así, explicaron, se liberaría la calle Alfaros y el eje Tendillas-María Auxiliadora de un tráfico demasiado denso de vehículos pesados. También hablaron de mantener "provisionalmente" la subida a Las Tendillas por Alfonso XIII para "no recargar tampoco Capitulares".

Con todo ello, insistieron en que la decisión final debe proceder de la realización de estudios y de consulta previa con los consejos de distrito afectados por la reforma. Esto debería hacerse, añadieron desde el Movimiento Ciudadano, "antes de su anuncio en medios de comunicación y de esa forma no se dará la apariencia de que hay una oposición ciudadana sino una propuesta positiva a favor de la convivencia de todos los sectores implicados".