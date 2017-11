Los vecinos echan de menos proyectos históricos en el presupuesto de 2018

El PP lamenta que el cogobierno sólo haya hablado con Ganemos

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido insistió ayer en que "no solo no ha habido ningún contacto" con su grupo para el presupuesto municipal, sino que "una vez más las noticias que llegan del equipo de gobierno es que se vuelve a querer pisotear los derechos de los concejales de la oposición". En su opinión, "es curioso que hasta este lunes, que Ganemos Córdoba dio su aprobado a los presupuestos, no se ha puesto en marcha la maquinaria", todo ello tras "hablar con un solo grupo de la oposición, sin que con el resto de grupos hayan tenido el más mínimo diálogo, ni la oportunidad de acordar algo". Ganemos Córdoba garantizó su respaldo a los presupuestos municipales del 2018 en una asamblea ciudadana celebrada el pasado domingo "por responsabilidad política, para que se puedan aprobar en tiempo y forma y que el retraso no sea una excusa más para justificar su falta de ejecución", según insistió el pasado lunes la concejala de la formación verde María de los Ángeles Aguilera.