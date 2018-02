Los vecinos creen "inadmisible" que "aún no esté clara" la carrera oficial

La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara volvió a pedir ayer participar en el diseño "definitivo" de la carrera oficial de Semana Santa de Córdoba y en el desarrollo de los planes de seguridad y movilidad para la misma, tras un acuerdo por unanimidad entre las asociaciones vecinales directamente afectadas por la nueva carrera oficial en el entorno de la Mezquita-Catedral.

Los colectivos vecinales consideran "inadmisible" que a estas alturas el Ayuntamiento "no tenga claro aún todo lo referente a la organización de la carrera oficial, según las manifestaciones trasladadas a las asociaciones por el responsable de la coordinación de la Semana Santa en una reunión convocada de manera precipitada". "No sólo parece una cuestión inadmisible, sino que podría considerarse una postura temeraria", según la federación. Tanto la junta directiva de la federación como las asociaciones presentes en el encuentro vecinal exigieron al Consistorio que "haga visibles los proyectos sobre seguridad, movilidad y accesibilidad de la carrera oficial, así como sobre la instalación de palcos o sillas", y que "lo haga con la suficiente antelación para que se puedan hacer las alegaciones y propuestas oportunas". "Y todo ello, aunque estos proyectos e informes no estén directamente ejecutados por el propio Ayuntamiento", apostillaron. Al respecto, indicaron que "si no se cumple esta condición, las asociaciones acuerdan solicitar al Ayuntamiento que paralice cualquier instalación que se realice sin el debido proyecto".

El colectivo pide que se haga público el proyecto de instalación de palcos y sillas

Además, la Federación va a estudiar "la posibilidad de utilizar todos los medios y mecanismos a su alcance, incluso jurídicos, para asegurar que la normativa legal vigente en cuanto a informes y proyectos de seguridad, privatización de espacios públicos o accesibilidad se cumpla a rajatabla". Al-Zahara y las asociaciones afectadas lamentaron "profundamente que se haya tenido que recurrir a convocatorias urgentes y en el último momento para solucionar cuestiones que se deberían haber tratado con el tiempo necesario para su reflexión, debate y toma de decisiones". Así, recordaron que tanto la federación como el Consejo del Movimiento Ciudadano han insistido "largo tiempo" en la creación de una comisión compuesta por todos los actores -Consistorio, Agrupación de Cofradías, movimiento vecinal, hostelería y comercio- que se ocupara exclusivamente de los usos del casco histórico.

Al-Zahara y las asociaciones vecinales afectadas adelantaron que van a seguir defendiendo "la convivencia en el casco histórico, por mucho que se intente descalificar esta posición como contraria a la Semana Santa". "Cuando se habla de Feria, Cruces de Mayo o verbenas, sólo buscamos que se celebren en las mejores condiciones para todas y todos y con pleno respeto a las normativas vigentes", según puntualizó la Federación Al-Zahara, que agregó que "nadie puede usar la vía pública, que es de todos, como si fuera de uso exclusivo".

Por tanto, remarcaron que la celebración de la Semana Santa, como la de cualquier otro evento de similar magnitud, debe realizarse "con el máximo respeto al vecindario más afectado y con la participación del mismo en la concreción de los planes de seguridad, accesibilidad y movilidad, y el movimiento vecinal no va a renunciar a ello".