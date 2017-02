Los vecinos ven complicado aplicar la idea del Consistorio para Capitulares

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, reconoció ayer a el Día que la última propuesta del Ayuntamiento para la peatonalización integral de la calle Capitulares es "complicada". Las declaraciones del representante de los vecinos se sucedieron un día después de que el Consistorio presentara su iniciativa de movilidad para la vía, recientemente reformada, y que la convierte en paso prohibido para el tráfico rodado, lo mismo que hace con la calle María Cristina.

Hasta hace unos días, los vecinos defendían una peatonalización parcial que permitiera la circulación de transporte público, idea contrapuesta a la de los comerciantes, que el mismo día en que el Ayuntamiento comunicó su decisión aplaudieron la iniciativa. Según detalló De Gracia, hay una parte por la que sí se sienten satisfechos y es el hecho de que los técnicos hayan elaborado su propuesta final a raíz de lo planteado por el propio Movimiento Ciudadano. Sin embargo, el representante vecinal manifestó que "ahora mismo es complicado" lo que se ha propuesto porque, aseguró, "el Ayuntamiento ha reconocido que hay flecos" por resolver.

La alcaldesa recuerda que la iniciativa parte del "modelo de ciudad" que quiere el Ayuntamiento

De un lado está cómo quedaría la salida de vehículos hacia la zona Norte de la ciudad si finalmente lo informado por el Ayuntamiento pasara a ser definitivo. Para los residentes de la zona de la Trinidad, la opción sería la calle Valladares (que cambiaría de sentido) y en el caso de La Corredera se haría por la calle de la Palma. Aquí reside uno de los problemas que observa el Movimiento Ciudadano, la estrechez de la calle. De Gracia añadió además lo difícil de cuadrar un mapa de este tipo teniendo en cuenta que el Casco es "como un puzzle, si mueves una pieza cambian muchas otras".

De momento, las próximas semanas servirán para reunirse con los vecinos y comerciantes más afectados por los cambios y darán una respuesta sobre su decisión en 15 ó 20 días. A ello, el presidente del CMC añadió que sus decisiones siempre se tomarán sobre tres bases: beneficiar a los residentes y comerciantes de la zona; propiciar el uso y paso del transporte público y evitar que los puntos peatonales se conviertan en una aglomeración de veladores.

Desde el sector del taxi también explicaron que la idea del Ayuntamiento no es la mejor, teniendo en cuenta, según detalló el presidente de Auttacor, Miguel Ruano, que para ir desde la parada de taxis de Las Tendillas hasta La Victoria habría que recorrer un kilómetro, "algo que no soporta ningún usuario". Ruano declaró que entiende que lo propuesto no es definitivo, ni la peatonalización ni toda la reestructuración del tráfico del Casco. "Nosotros queremos dar servicio, no dar paseos", afirmó el responsable de Auttacor, quien añadió que cerrar el tráfico en Capitulares y María Cristina reduce mucho las opciones de salida de los vehículos.

Del asunto también habló la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien se remitió al "modelo de ciudad" que el Ayuntamiento quiere y que no es otro que permitir la convivencia entre el peatón y el vehículo, donde se gane espacio para el primero. La regidora recordó además que todo lo anunciado por el Consistorio parte de un estudio técnico detallado, a su vez centrado en ese modelo de ciudad. Ambrosio aseguró también que se valorarán las sugerencias del CMC que "mejoren" el proyecto.